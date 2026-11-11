Finlandiya'nın Lapland bölgesindeki Palsinoja yakınlarında bulunan altın külçesi, büyüklüğü kadar keşfedildiği konumla da dikkat çekti. Yaklaşık 50 gram ağırlığındaki buluntu, bölgede son dört yılda çıkarılan en büyük altın külçesi oldu.

Keşif, Finlandiya'nın Karstula belediyesinden gelen Siru Leppänen, Kirsi Ahola ve Antti Leppänen tarafından gerçekleştirildi. Uzun yıllardır Lapland'da altın arayan üçlü, bu kez geleneksel altın yataklarından uzakta, ticari ağaç kesiminin yapıldığı bir bölgedeki orman yolunun yakınında külçeye ulaştı.

Lapland Altın Arayıcıları Derneği Başkanı Antti Peronius, buluntunun bir dere yatağında veya bilinen altın yataklarında bulunmadığını belirterek, bu büyüklükte bir külçenin söz konusu bölgede beklenmediğini ifade etti.

YILLAR SÜREN ARAŞTIRMALARIN SONUCU OLDU

Altın külçesinin bulunması tesadüfe dayanmadı. Maden arayıcıları, birkaç yıl önce bölgedeki jeolojik işaretleri inceleyerek bilinen alüvyon yataklarının dışında da altın bulunabileceğini değerlendirdi.

Bu tespitin ardından çevredeki ormanlık alanlarda sistematik aramalar yapan ekip, çalışmalarının karşılığını Luna adı verilen külçeyle aldı. Buluntu, Finlandiya'da alışılmadık derecede büyük altın parçaları için kullanılan Isomus sınıfında değerlendirildi.

KOLEKSİYON DEĞERİ 15 BİN EURO'YA ULAŞABİLİR

Yaklaşık 50 gram ağırlığındaki külçenin yalnızca altın içeriğine göre hesaplanan değerinin 5 bin ile 6 bin Euro arasında olduğu tahmin ediliyor. Fakat Luna'nın doğal hilal şeklindeki görünümü, maddi değerini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Altın arayıcıları derneğine göre külçenin koleksiyonculara satılması veya özel bir mücevhere dönüştürülmesi durumunda değerinin 15 bin Euro'ya kadar çıkması mümkün. Keşfi gerçekleştiren üçlü ise altın külçesini nasıl değerlendireceklerine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

150 YILLIK ALTIN BÖLGESİNDE YENİ KEŞİF

Finlandiya'nın Inari belediyesine bağlı Palsinoja, ülkenin en eski ve bilinen altın arama bölgeleri arasında bulunuyor. Bölgede 150 yılı aşkın süredir altın çıkarılıyor.

Geçmişte çok sayıda önemli buluntuya ev sahipliği yapan bölgede, bu büyüklükteki son altın külçesi 2022 yılında keşfedilmişti. Luna'nın bulunmasıyla birlikte Lapland'daki ormanlık alanların, bilinen altın yataklarının dışında da önemli keşiflere ev sahipliği yapabileceği yeniden gündeme geldi.