ABD'nin Georgia eyaletindeki Epworth bölgesinde bulunan River Forest Lookout adlı ev, 2023 yılında Mark Derenthal tarafından inşa edildi. Yaklaşık 5,8 hektarlık ormanlık arazide yer alan yapı, çelik bir kulenin üzerine yerleştirilen iki konteynerden oluşuyor. Evin çevresinde nehir, şelaleler ve kilometrelerce uzanan orman manzarası bulunuyor.

EVE ULAŞMAK İÇİN 82 BASAMAK ÇIKMAK GEREKİYOR

Ormanın üzerinde yükselen eve ulaşmak isteyenlerin 82 basamaklı metal merdiveni kullanması gerekiyor. Asansörün bulunmadığı yapıda, bavul ve diğer eşyaların yukarı taşınması için özel bir kaldırma sistemi kullanılıyor.

Küçük olmasına rağmen evin içerisinde yatak odası, oturma alanı, mutfak ve banyo bulunuyor. Geniş camları sayesinde çevredeki dağlar ve ormanlar panoramik olarak görülebiliyor. Çatı katındaki terasta ise ateş çukuru ve dinlenme alanı yer alıyor.

Elektriğinin bir bölümünü güneş panellerinden karşılayan yapı, şehir şebekesine bağımlı olmadan kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Ancak eve ulaşmak da oldukça zahmetli. Araziye giden yolun bir bölümünde araçla nehirden geçmek gerekiyor.

1,2 MİLYON DOLARA YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR

Daha önce kısa süreli konaklama amacıyla kiralanan ev, şimdi tüm eşyalarıyla birlikte satışa sunuldu. Mülk sahibinin açıklamasına göre yapı, 2026 yılının ilk dokuz aylık kiralama döneminde yaklaşık 92 bin dolar brüt gelir sağladı.

Yaklaşık 1,2 milyon dolarlık satış fiyatına yalnızca ev değil, çevresindeki geniş ormanlık arazi ve nehir kıyısındaki özel alanlar da dahil. Yeni sahibini bekleyen sıra dışı yapı, hem doğayla baş başa kalmak isteyenler hem de turizm yatırımı düşünenler için farklı bir seçenek oluşturuyor.