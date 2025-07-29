Türkiye'nin gözü orman yangınlarındayken, Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

İktidarın kamu işlerine önerdiği yüzde 16'lık zamma tepki gösteren Aslan, "Yıllık yüzde 35 enflasyonun olduğu yerde bu öneri kabul edilmez" demişti.

'YANGINLARIN ORTASINDA GREV KARARI ALINIR MI?'

Aslan yaptığı yeni açıklamada 15 gün içinde bir çözüm olduğu takdirde orman yangınlarına rağmen greve gideceklerini belirtti.

"Öz Orman İş Sendikası olarak sürelerimiz tamamlanıyor" diyen Aslan şöyle konuştu:

"15-20 güne bitmezse grev kararı almak durumundayız. Çünkü, 'Bu yangınların ortasında grev kararı alınır mı?' sorusu akıllara gelebilir. Çözüm orada görüyor. Çünkü siz grev kararı almazsanız yetkiniz düşüyor. 0'dan tekrar başlamanız gerekiyor. Dönüp üyenize ne diyeceksiniz? Yani siz bu kadar müzakerenin sonucunda anlaşamadınız, yetkinizi de düşürdünüz. Tekrar yetki alıp, tekrar başladığınız zaman üyenizin yüzüne hangi yüzle bakacaksınız? Dolayısıyla bu anlamda toplu iş sözleşmesi pazarlık masasında acilen bitirilmeli. Saha sıkıştı, grevler başlayacak. Grev hiçbir zaman amaç değildir. Grev bir sonuçtur."