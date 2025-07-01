CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, orman yangınları için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devreye girmesini istedi.

Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin, mevzuat gereği Ulusal Afet ve Acil Durum Kurulu’na dahi katılamadığını söyleyen Bağcıoğlu, bu durumun kabul edilemez olduğunu savundu.

Orman yangınları için Türk Hava Kurumu’nun tecrübesinden yararlanılmasını belirten Bağcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu

‘KAZA DEĞİL İHMAL’

“Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın sezonu öncesi yapılan büyük tanıtım faaliyetlerine rağmen hava araçlarının temini, bakımı ve koordinasyonu konusunda etkili bir strateji geliştiremiyor. Yaşananlar da kaza değil, önlenebilir bir kurumsal ihmaldir. THK’ya ait mevcut uçaklar modernize edilerek kullanılmalı, yangınla mücadele pilotları THK’da eğitilmeli, uçak ve helikopterlerin bakım ve onarımı THK sorumluluğunda olmalı; TUSAŞ ve Hava Kuvvetleri de teknik destek vermelidir.”

‘GÜVENLİK MESELESİ’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da “Orman yangınları artık bir milli güvenlik meselesi haline geldi. İktidar her yaz yangınlara hazırlıksız yakalanıyor. Yeterli insan, uçak ve istihbarat yok. Değişik yerlerde büyük yangınlar eşzamanlı çıkıyor” dedi.

Orman Genel Müdürlüğü hesap yapmayı bilmiyor!

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Orman Genel Müdürlüğü’nün yangın söndürme araçlarıyla ilgili aldığı kararları eleştirdi. SÖZCÜ’ye konuşan Kara, farklı ülkelere ödenen kiralama ücretlerinin, satın alınmak için ayrılan bütçenin 3 katı olduğuna dikkat çekti. Kara şu bilgileri verdi:

‘2025’te 5 İHALE YAPILDI’

“Orman yangınlarıyla mücadelede 20 bin yangın işçisi, 5 bin teknik personel ve 122 bin gönüllü var. Ancak hava gücümüzün hala yetersiz. OGM’nin envanterinde 9 helikopter ve 10 uçak var. Yaz sezonunda yapılan kiralamalarla bu sayı 105 yangın söndürme helikopteri ve 27 uçağa çıktı. 2025’te yapılan 5 ihale ile kiralamalara devam edildi. Bedeller de ciddi oranda arttı. 2023 yılında Rusya’dan kiralanan 2 uçak için 131 milyon TL kira bedeli, 2024’te sadece 1 uçak için 164 milyon TL’ye çıktı. OGM son 3 yılda helikopter ve uçak alımı için sadece 1 milyar 200 milyon TL kaynak aktardı. 3 milyar 784 milyon TL kiraya veren OGM, bunun sadece yüzde 10’u kadarı bir tutarı satın almaya ayırıyor.”