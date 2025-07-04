Yaz ayları ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınları çıkıyor. Yangına hazırlıklı olmadığı ve ekipman eksikliği nedeniyle eleştirilen Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ise Türkiye’ye cimri, Azerbaycan’a bonkör çıktı. 2024 yılında petrol zengini Azerbaycan’a ormancılık eğitim merkezi ve fidanlık yapılması için 243 milyon 750 bin TL veren OGM, yeni bir ihale daha düzenledi. Şimdi de Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi 2. kısım inşaatı için 146 milyon 890 bin TL ödendi.

İKİ YILDA 390 MİLYON TL

Azerbaycan’daki tesis için toplamda 390 milyon 640 bin TL harcandı. 12 Ocak 2024’te Azerbaycan’a ormancılık eğitim merkezi ve fidanlık tesisi inşa edilmesi için Türkye 250 milyon TL hibe sağlamış ve bu konudaki karar AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanmıştı. İkinci ihale ile hibe edilen tutarın da üzerine çıkıldı. Orman Genel Müdürlüğü, 5 Haziran 2025’te Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi 2. Kısım inşaatları için yeni bir ihale yaptı.

ACELE İHALE YAPILDI

Pazarlık usulüyle 21b kapsamında ivedi yapılan ihaleyi ilk ihaleyi de kazanan İrmiş İnşaat aldı ve 27 Haziran 2025’te 146 milyon 890 bin TL’lik sözleşme yapıldı. Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi projesi için 15 ayda Türkiye’nin kasasından 390 milyon 640 bin TL çıkmış oldu.

Vali itiraf etti: Yangın elektrik teli kaynaklı

İzmir’in Çeşme ilçesi iki gündür kabus yaşıyor. Ildır mahallesinde önceki gün çıkan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale edildi.

Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede geniş bir alana sıçradı.

Yangın riski nedeniyle 3 mahalle tahliye edildi. Çeşmeliler kabusu yaşarken, gökyüzü alev topuna döndü, dumandan göz gözü görmedi.

ÇEVREYOLU KAPANDI

Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Çevreyolu’nun bazı bölümleri araç trafiğine kapatıldı. Rüzgarın etkisiyle alevler her iki yolu atlayıp orta refüjden karşı ormanlık alana sıçradı. Bu anlarda SÖZCÜ TV Muhabiri Gamze Elçi ve Kameraman Cem Cengiarslan alevlerin arasında kalarak tehlike atlattı.

BAKIM YAPMADILAR

Türkiye’de görülen yüksek enflasyonu gerekçe gösteren elektrik dağıtım şirketleri, mayıs ayına kadar elektrik tarifelerinde zam yapılmamasını gerekçe göstermiş ve mevcut fiyatlar üzerinden altyapı yatırımlarını finanse edemediklerini öne sürmüştü. Çok sayıda elektrik dağıtım şirketinin altyapı yatırımlarını durma noktasına getirmesi, yaz aylarında Türkiye’nin felaket yaşamasına neden oldu.

SABOTAJ YOK

İzmir Valisi Süleyman Elban, “Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlar, hafta sonu Seferihisar, Foça ve Aliağa’daki yangınların tamamı elektrik hatları kaynaklı. Hatlardan çıkan kıvılcımlar otları tutuşturup kısa sürede etrafa ve ormana yayıldı. İnsan ya da sabotaj kaynaklı bir yangın yok” dedi.

Orman Genel Müdürü iç dekorasyon peşinde

Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürerken OGM, dekorasyon derdine düştü. Genel Müdür Bekir Karacabey yönetimindeki OGM, 2 Haziran’da Ankara’da, ‘’Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında’’ programı için 6 milyon 277 bin TL harcamıştı. OGM, önce 4 milyon 950 bin TL’lik sözleşme yaptı. Ardından programın dış alan organizasyonu için 764 bin, kıyafet ve promosyon ürünlerine de 563 bin 160 TL harcadı. Ayrıca Genel Müdürlük binasındaki iç dekorasyon, Havacılık Daire Başkanının makam odası da yenilendi. Çubuk Şefliği Yerleşkesi’ne yaptırılan cam balkona 505 bin TL ödendi.