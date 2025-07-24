Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İzmir’de yaşanan orman yangınları nedeniyle Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Enerji Bakanlığı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerekçe olarak “Görevi ihmal, çevrenin kasten kirletilmesi ve orman yangınına sebebiyet” gösterildi. Yangınların bir bölümü özel elektrik dağıtım şirketlerince kullanılan ve eskimesine rağmen yenilenmeyen elektrik iletim hatlarından kaynaklanmıştı. Bu hatlar orman alanları üzerinden geçiyor ve sıcak hava gibi etkenlerle tutuşup, yangına sebep oluyor.

KESK yetkilileri, yangınların sermaye odaklı politikalar ve kamu hizmetlerinin tasfiyesi sonucu yaşandığını savundu.

VALİ ELBAN AÇIKLADI

İzmir Valisi Süleyman Elban; Çeşme, Seferihisar, Ödemiş ve Foça’daki yangınların elektrik hatlarından çıktığını açıkladı. Suç duyurusunda, hatların yenilemeyen Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. ile kontrol etmeyen bakanlığın denetim sorumluları şikayet edildi.

Üç yangından ikisi elektrikten çıkıyor

TÜRKİYE son yıllarda yaşanan yangınlarla başa çıkamıyor. Mevzuat eksikliği ve yangına dayanıklı malzemelerin tercih edilmemesi yangına davetiye çıkarıyor. Kablo Sanayicileri Derneği (Kabloder) Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Kurtiş, elektrik kaynaklı yangınların büyük kısmının yangına dayanıksız kablolardan çıktığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Yangınların 3’te 2’si elektrikten çıkıyor. Bunun yarısı da kablo kaynaklı. Dayanıklı kablo ile dayanıksız arasında yüzde 6’lık fiyat farkı var. Risk almaya değer mi? Türkiye, Çin’den sonra en yüksek kablo üretim tesisi bulunan ülke. 3.4 milyar dolarlık kablo ihracatı var. Ana pazar İngiltere. Türkiye pazarı 1.1 milyar dolar.” Sayime BAŞÇI / SÖZCÜ