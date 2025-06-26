Resmi Gazete'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisiyle ilgili karar yayımlandı.
Yönetmelikteki detaylara göre Bakanlığın tasarruf hakkı verilen orman alanlarından kıyı kenarı çizgisinin deniz tarafında kalan alanların kamuya açık olması şartıyla kullanma izni verilerek tahsis sınırları içinde dahil edilebilecek.
Bakanlığa tasarruf hakkı verilen orman alanlarında, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bölümler de kamu kullanımına açık olmak kaydıyla tahsis sınırlarına dahil edilebilecek. Yeni yönetmelik yayımıyla birlikte yürürlüğe girerken, uygulamayı Kültür ve Turizm Bakanı yürütecek.