Kimyasal ilaçlar yerine doğanın kendi dengesinden yararlanmayı amaçlayan uygulamada, zararlı bitkiyle beslenen özel bir böcek türü kullanılıyor. Böylece ormanların daha fazla zarar görmesinin önüne geçilmesi ve Hawaii'ye özgü bitki örtüsünün korunması amaçlanıyor.

DRONLARLA AĞAÇLARIN ÜZERİNE BÖCEK BIRAKILIYOR

Mücadelenin merkezinde, Brezilya kökenli çilek guavası (Psidium cattleyanum) bulunuyor. Yenilebilir meyveleri nedeniyle Hawaii'ye getirilen bu ağaç, zamanla ormanlara yayılarak yerli bitkilerin büyümesini engelleyen istilacı bir türe dönüştü.

Yoğun şekilde çoğalan ağaçlar, güneş ışığının orman tabanına ulaşmasını azaltırken yerli bitkilerin gelişebileceği alanları da daraltıyor. Özellikle ulaşılması güç bölgelerde ağaçları tek tek temizlemek yeterli olmadığı için araştırmacılar farklı bir yöntem geliştirdi.

Hawaii Üniversitesi ve ABD Orman Servisi tarafından yürütülen çalışmada, "Tectococcus ovatus" adlı küçük bir böcek türü kullanıldı. Bu böcekler, istilacı ağacın yapraklarında küçük şişlikler oluşturarak büyümesini ve çoğalmasını yavaşlatıyor.

Araştırmacılar, böceklerin bulunduğu yaprakları küçük ip demetlerine bağlayarak dronlarla ağaçların üzerine bıraktı. Böylece böceklerin, insanların ulaşmakta zorlandığı yüksek dallara da taşınması sağlandı.

DRONLARLA YAPILAN İŞLEM BEŞ KAT HIZLANDI

Hawaii'deki Olaʻa Orman Rezervi'nde gerçekleştirilen denemede toplam 129 ağaç üzerinde çalışma yapıldı. Bunlardan 67'sine dronla, 62'sine ise uzun sırıklar kullanılarak böcek taşıyan yapraklar yerleştirildi.

Sonuçlar, dronların işlemi önemli ölçüde hızlandırdığını ortaya koydu. Geleneksel yöntemde bir ağaca ulaşmak ortalama 12 dakika sürerken dronlarla bu süre 2,8 dakikaya düştü.

Bir yıl sonraki kontrollerde ise dronla işlem yapılan ağaçların yüzde 63'ünde böceklerin oluşturduğu yaprak şişlikleri görüldü. Yerden müdahale edilen ağaçlarda bu oran yüzde 38'de kaldı.

Araştırmacılar, böceklerin istilacı ağaçları tamamen öldürmediğini, büyümelerini yavaşlatarak yerli bitkilere yeniden gelişme fırsatı verebileceğini belirtiyor. Ancak yöntemin ormanların uzun vadeli iyileşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı henüz kesinleşmiş değil.