Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, yaz dönemine ilişkin orman yangınlarıyla mücadele tedbirlerini açıkladı. Yapılan açıklamada, Kahramanmaraş İli Orman Yangınlarını Söndürme ve Mücadele Komisyonu’nun son toplantısında, 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.
Yaz mevsimiyle birlikte sıcaklıkların artması nedeniyle orman yangını riskinin yükseldiğine dikkat çekilen açıklamada, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca, Kahramanmaraş sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.
Buna ek olarak, ildeki piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında spor ve yürüyüş dışında, ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile içmek ve her türlü ateş yakmanın kesinlikle yasaklandığı kaydedildi.