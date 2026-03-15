Tarihi mirasın korunması amacıyla başlatılan çalışmalar, İngiliz nükleer savunma sisteminin bir dönem gizli karakolu olarak kullanılan stratejik bir yapıyı ortaya çıkardı. Söz konusu sığınak, 1963-1964 yılları arasında Soğuk Savaş'ın en sıcak döneminde inşa edilen 1.500 sığınaklık geniş savunma ağının bir parçası olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, yapının nükleer patlamaları tespit etmek ve olası bir saldırı anında iletişimi sürdürmek amacıyla tasarlandığını belirtiyor.

KRALİYET GÖZLEMCİLERİ İÇİN GİZLİ ÜS

Arkeologların incelemelerine göre bu yeraltı tesisi, Kraliyet Gözlemciler Birliği’ne (ROC) bağlı 20 bin gönüllünün kullanımı için hazırlanmıştı. İçerisinde gelişmiş iletişim ekipmanları ve personelin konaklaması için ranza yatakları barındıran sığınak, o dönemde halktan tamamen gizli tutulan tesisler arasında yer alıyordu. Kayıtlar, Scarborough Kalesi’nin altındaki bu özel karakolun 1968 yılında mühürlenerek toprak altına gömüldüğünü gösteriyor.

AVRUPA’NIN YERALTI SIĞINAKLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Soğuk Savaş dönemine ait benzer keşifler son dönemde Avrupa genelinde artış gösterdi. Kısa süre önce Polonya’da terk edilmiş bir aile evinin altında 1970 yapımı bir Sovyet nükleer sığınağına rastlanmıştı. Polonya'daki sığınakta Sovyet gaz maskeleri, tıbbi çantalar ve su filtreleri gibi ekipmanların hâlâ korunuyor olması, dönemin savunma hazırlıklarının ciddiyetini gözler önüne seriyor. İngiltere’deki son keşif ise savunma stratejilerinin sadece modern tesislerde değil, tarihi kalelerin altına kadar sızdığını kanıtladı.