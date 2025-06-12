ABD medyasına konuşan kaynaklar, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığını iddia etti. Konuya ilişkin konuşan kaynaklar, muhtemel saldırının "büyük ihtimalle" ABD desteği olmadan gerçekleşeceğini öne sürdü

ABD-İran görüşmelerinin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağı açıklaması ve ABD'nin Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin vermesi gelişmelerinin ardından bölgeye ilişkin gündem durulmuyor.

NBC News'un haberinde, İsrail'in, İran'a saldırı planına ilişkin konuşan yetkililerin iddialarına yer verildi.

Söz konusu iddialarda ise, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri harekat düzenlemeyi planladığı ifadeleri yer aldı.

Söz konusu saldırının "büyük ihtimalle" ABD desteği olmadan gerçekleşeceğini öne süren kaynaklar, ABD'li yetkililerin böyle bir ihtimale karşı teyakkuzda olduğunu belirtti.

Kaynaklar ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'nın, Capitol Hill'de vereceği ifadenin de, bu konuya odaklanabilmesi için ertelendiğini savundu.

NYT DE İSRAİL'İN SALDIRIYA HAZIRLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li, Avrupalı ve İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde de, İsrail'in İran'a yakın zamanda saldırı düzenlemeye hazırlandığı öne sürüldü.

Öte yandan yetkililer, hazırlanan saldırının kapsamına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İranlı yetkililer ise, Tahran hükümeti ve ordu yetkililerinin olası bir İsrail saldırısına karşı planlama yapmak üzere toplandığını ve bu planların İsrail'e yüzlerce balistik füze ile karşılık vermeyi içerdiğini öne sürdü.

ABD'li kıdemli bir donanma yetkilisi, ABD'nin birkaç haftadır Umman Denizi'nde tuttuğu "Carl Vinson" adlı uçak gemisinin konumunu değiştirmeye yönelik planları olmadığını söyledi.

ORTA DOĞU'DAKİ PERSONEL KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söylemişti.