ABD ile İran arasında gerilimin tırmandığı gece saatlerinde karşılıklı açıklamalar ve askeri hareketlilik dikkat çekti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in İran’a yönelik “çok sert bir saldırı” yapılacağı yönündeki açıklamasının ardından bölgede patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da belirli noktalara operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı.

’18 ÖNEMLİ NOKTA VURULDU’ İDDİASI

Buna karşılık İran, ABD hedeflerine yönelik misilleme başlattığını duyurdu. İranlı yetkililer, Kuveyt ve Bahreyn’de bulunan ABD üslerinin hedef alındığını ve toplamda 18 önemli noktanın vurulduğunu iddia etti. İran tarafından yapılan açıklamalarda ayrıca, ABD’ye ait radar sistemleri ve bazı askeri unsurların da hedef alındığı belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN KAPATILDI

Çatışmaların ardından İran’dan Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı yönünde açıklama yapılırken, bölgedeki enerji ve deniz ticareti açısından kritik bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

‘ATEŞKES FİİLEN ANLAMSIZ HALE GELMİŞTİR’

İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD saldırılarını kınayarak ateşkesin fiilen geçersiz hale geldiğini savundu. Bakanlık sözcüsünün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Son saatlerde ABD tarafından gerçekleştirilen yasadışı ve suç niteliğindeki saldırılar, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve devletlerin ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı konusunda uluslararası hukukun temel kurallarına açık bir ihlal olmakla kalmayıp, aynı zamanda ateşkesi fiilen anlamsız hale getirmiştir”

‘ABD ÇOK SERT BİR DARBE İNDİRECEK’

Gelişmeler sonrası ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Trump, İran’a yönelik daha geniş çaplı saldırı sinyali verirken, özellikle Hark Adası’na vurgu yaptı. Trump, "ABD, bu gece İran’a ÇOK SERT bir darbe indirecek. İran'ın Donanması, Hava Kuvvetleri, radarları, uçaksavarları ve diğer tüm savunma sistemleri ile saldırı gücünün büyük bir kısmı YOK OLDU” ifadelerini kullandı.

‘DAHA SERT BİR KARŞILIK VERİLECEK’

İran tarafından Trump'ın paylaşımı sonrası yapılan açıklamada, “ABD’nin İran’a yeniden saldırı girişiminde bulunması halinde daha önce görülenden daha sert bir karşılık verilecek” ifadelerine yer verildi.

'İRAN'A SALDIRILARI İPTAL ETTİM'

İran'ın açıklaması sonrası yeni bir açıklama yapan Trump, "İran'a dönük bu akşam planlanan tüm saldırıları iptal ettim. Görüşmelerde uzlaşı sağlandı. İmzalar için yer ve zaman yakında duyurulacak" ifadelerini kullandı. Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine ulaştırılması ve onaylanması gerçeğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, bu akşam İran'a yönelik yapılması planlanan saldırı ve bombardımanları iptal ettim. Görüşmeler ve nihai maddeler, hem kavramsal olarak hem de büyük bir titizlikle, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Mısır da dahil olmak üzere sürece dahil olan tüm taraflarca onaylanmıştır. Söz konusu anlaşma nihayete erene kadar deniz ablukası tam yetkiyle ve yürürlükte kalmaya devam edecektir. İmza töreninin yeri ve zamanı kısa süre içinde ilan edilecektir”

'ABD'YE TASLAK ANLAŞMA GÖNDERİLDİ'

İran kaynakları ise ABD'ye taslak anlaşmanın gönderildiğini açıkladı.