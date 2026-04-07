ABD Başkanı Donald Trump; "İran'ı yok etmekle" tehdit etti; Washington yönetimi Orta Doğu'daki "güvenlik riskleri" nedeniyle vatandaşlarına bölgeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Bu kapsamda ABD; Ürdün, Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahat uyarısını "Seviye 3"e yükseltti.

Bunun yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı, dini amaçlı seyahat planlayanlara bu yıl Hac’a katılımı "yeniden gözden geçirmelerini" tavsiye etti.

Açıklamada şöyle denildi:

"18 Nisan'dan itibaren Mekke'ye giriş yapmaya çalışan kişilerin Hac izni, Mekke'den alınmış ikamet kimliği veya geçerli bir Mekke çalışma izni göstermeleri gerekecektir. Diğer vize sahipleri ise 18 Nisan'dan önce Mekke'den ayrılmalıdır."

ABD, bazı ülkelerdeki diplomatik faaliyetlerini de sınırlandırırken

Bahreyn (ABD)

ABD'nin Manama Büyükelçiliği de Bahreyn'deki tüm ABD vatandaşlarına bir sonraki duyuruya kadar "bulundukları yerde kalmaları" çağrısında bulundu.

Kuveyt

Kuveyt İçişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada, güvenlik gelişmelerinin yakından takip edildiği ve toplumun güvenliği ile vatandaşlar ve ülkede yaşayanların korunması amacıyla önleyici tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlara gece 00.00-06.00 saatleri arasında zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.

Hindistan

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkedeki Hindistan vatandaşlarına yönelik uyarı güncellendi.

Paylaşımda, "Hala İran'da bulunan Hindistan vatandaşları, önümüzdeki 48 saat oldukları yerde kalmalıdır" ifadesi kullanıldı.