Suudi Arabistan basını Al-Arabiya’ya konuşan Yemenli askeri kaynaklara göre, İran desteki Husi’lerin Marib ve Hadramout’ta düzenlediği füze saldırılarında, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçlerinden en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılar, Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin kamplarını, özellikle de Acil Durum Güçleri birimlerini hedef aldı.

Füzeler, Hadramout’taki Al-Abr ve Marib’in doğusundaki bölgeler de dahil olmak üzere çeşitli noktalara isabet etti.

Yerel haberlere göre, Al-Jawf’tan yaklaşık sekiz balistik füze ateşlendi ve bunlara patlayıcı yüklü insansız hava araçları da eşlik etti.