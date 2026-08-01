ABD'ninOrta Doğu genelindeki büyükelçilikleri, Cumartesi günü yayımladıkları acil durum bildirilerinde savaşın hızla büyümesiyle hayatlarının tehlikede olabileceği yönünde uyarıda bulundu.

Yapılan uyarılarda, bölgesel gerilimin tırmanması durumunda ABD vatandaşlarının Orta Doğu’dan ayrılmayı değerlendirmeleri istendi.

Söz konusu güvenlik ikazlarının Umman, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İsrail, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt’te bulunan büyükelçilikler tarafından yayımlandığı bildirildi.

'ORTA DOĞU'YA GELMEYİN'

Ürdün’deki ABD Büyükelçiliği tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yayımlanan güvenlik uyarısında, Orta Doğu’da bulunan Amerikalıların tedbirli olmaları ve artan bir dikkat göstermeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların uçuş iptallerine, periyodik hava sahası kapatmalarına ve olası seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olmaları ifade edildi.

Büyükelçilik ayrıca, bölge dışında bulunan ABD vatandaşlarına Orta Doğu’ya ve bölge üzerinden yapılacak seyahatleri "ciddi şekilde yeniden değerlendirmeleri" tavsiyesinde bulundu.

Büyükelçilik uyarısında, İran ve İran’ı destekleyen grupların yurt dışındaki diğer ABD çıkarlarını hedef alabileceğine dikkat çekilerek Orta Doğu’daki durum "değişken" olarak nitelendirildi.

ABD’nin Amman Büyükelçiliği, Ürdün’deki tüm Amerikalılara askeri üslere seyahat etmekten kaçınmaları, resmi uyarıları takip etmeleri ve Ürdünlü yetkililerin talimatlarına uymaları çağrısını yaptı.

YENİ SALDIRI YOLDA MI?

Güvenlik uyarıları, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ortasında geldi. Washington yönetiminin bu hafta sonu İran’a yönelik yeni saldırılar planladığı aktarıldı.

Öte yandan Cumartesi günü erken saatlerde Kuveyt, bir hükümet tesisini ve sivil araçları hedef alan İran insansız hava araçlarını engellediğini bildirdi.

Aynı saatlerde Umman açıklarında, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir tanker kimliği belirsiz bir mühimmat tarafından vuruldu. Her iki olayda da herhangi bir can kaybı yaşanmadığı açıklandı.