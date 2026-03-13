Ankara, İran'dan gelebilecek füze saldırılarına karşı, hava güvenliğini güçlendirmek amacıyla hem NATO destekli sistemleri hem de yerli savunma projelerini devreye alıyor. Sözcü TV, Türkiye'nin bu kapsamda yaptığı hamleleri derledi.

ÇELİK KUBBE İÇİN 2028 İŞARET EDİLİYOR

"NATO tarafından Almanya’dan getirilen yeni Patriot bataryası, Malatya’daki Kürecik Radar Üssü’ne yerleştirildi. Türkiye’deki bir diğer Patriot sistemi ise İspanya envanterine kayıtlı ve İncirlik Üssü’nün bulunduğu Adana’da konuşlandırıldı.

NATO sistemlerinin yanı sıra milli hava savunma çalışmaları da hız kazandı. Ancak uzun menzilli koruma ve balistik füze engelleme noktasında henüz kritik eksikler mevcut. Bu sebeple balistik tehditlere karşı yerli çözümler yerine NATO’nun erken uyarı sistemlerinden faydalanılıyor.

Uzun yıllar savunma yerine saldırı kapasitesine odaklanan Türkiye’nin bağımsız savunma projesinin adı “Çelik Kubbe”. Bu sistem; Siper, Hisar, Korkut ve Kangal gibi farklı hava savunma unsurlarından oluşuyor. Çelik Kubbe’nin tam kapasiteye ulaşması için 2028 yılı işaret ediliyor.

Türkiye’de bulunan S-400 sistemleri ise NATO ile yaşanan tartışmalar nedeniyle aktif hale getirilemiyor. Bunun sebebi, NATO’nun Kürecik’teki erken uyarı radarları ile uyumlu olmamaları.

Hava savunmasının önemli bir ayağını da savaş uçakları oluşturuyor. S-400 alımı nedeniyle F-35 programından çıkarılan Türkiye’nin F-16 filosu halen aktif görevde. Ancak bu uçakların teknolojilerinin yenilenmesi gerekiyor.

Milli savaş uçağı KAAN’ın ise tahminlere göre 2028–2030 yılları arasında operasyonel hale gelmesi bekleniyor.

Hürmüz Boğazı ise ABD-İsrail ve İran savaşının adeta düğüm noktası olarak görülüyor. Bugün olduğu gibi geçmişte de büyük bir öneme sahip...