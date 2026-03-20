Orta Doğu'daki çatışmanın yarattığı enerji dalgalanmaları Hindistan'ı vururken, tüketiciler alternatif pişirme çözümlerine yöneldi.

Orta Doğu'da süregelen çatışmanın küresel LPG tedarik zincirlerini sekteye uğratmasının ardından Hindistan, ciddi bir gaz kıtlığıyla karşı karşıya kaldı. Mumbai, Delhi ve Bangalore başta olmak üzere büyük şehirlerde onlarca restoran kapılarına kilit vururken, milyonlarca hane yemek pişirmekte güçlük çekiyor.

RAFLARDA BOŞLUK KALDI

Krizin en çarpıcı yansıması, tüketici elektroniği pazarında kendini gösterdi. Hindistan'ın önde gelen perakende zinciri Croma, indüksiyonlu ocak stoklarının tamamen tükendiğini doğruladı. Yetkililere göre satışlar, normal günlerin otuz katına ulaştı; Amazon ve Croma gibi dev platformlarda ürünü bulmak artık neredeyse imkânsız hale geldi.

TEK ÜRÜNLE SINIRI KALMAYAN BİR TALEP PATLAMASI

Amazon Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, artış yalnızca indüksiyonlu ocaklarla sınırlı kalmadı. Pirinç pişiricileri ve elektrikli ocakların satışları dört kat artarken, hava fritözleri ve elektrikli su ısıtıcılarına olan talep de ikiye katlandı. Şirket, Amazon Now hizmeti aracılığıyla büyük şehirlerdeki kullanıcıların bu ürünleri dakikalar içinde teslim aldığını belirtti.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"

Sektör yetkililerini en çok şaşırtan gelişme ise tüketici davranışlarındaki köklü değişim oldu. Geçmişte eşi görülmemiş bir biçimde, pek çok hane aynı anda birden fazla indüksiyonlu ocak satın aldı.

Analistler bu eğilimi, tüketicilerin krizi uzun soluklu bir sorun olarak algılamasına ve gaz bağımlılıklarını kalıcı olarak azaltmak istemelerine bağlıyor. Güneş enerjisi sistemine sahip hanelerin bu geçişi daha düşük maliyetle gerçekleştirebildiği de dikkat çekiyor.

SONRAKİ RİSK: ELEKTRİK ŞEBEKESİ

Uzmanlar, bu tablonun yeni kırılganlıkları da beraberinde getirebileceğine dikkat çekiyor. LPG talebinden elektriğe yönelen ani yük artışının şebekeleri zorlayabileceği uyarısında bulunulurken, olası bir elektrik arzı sorununun indüksiyonlu ocak fiyatlarını da yukarı çekebileceği öngörülüyor.

Croma ve diğer perakendeciler, artan talebi karşılayabilmek için acil stok seferberliği başlattıklarını açıkladı. Ancak savaşın ne zaman sona ereceğine dair belirsizlik sürdükçe, Hindistan'ın enerji alışkanlıklarındaki bu dönüşümün de kalıcı olması bekleniyor.