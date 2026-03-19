Önce Rusya-Ukrayna savaşı sonra da artan maliyetlerin vurduğu İstanbul Laleli esnafı, 2 haftada müşterilerinin yüzde 30’unu ABD-İran savaşı nedeniyle kaybetti. Son iki yılda 2 bine yakın iş yerinin kepenk kapattığına işaret ederek, “Ben Laleli tarihinde hiç görmediğim kadar kapanmış iş yeri görüyorum” ifadelerini kullanan Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Laleli’ye gelen müşterilerinin yüzde 25-30’unun Orta Doğulu olduğunu aktardı.

Savaşla birlikte ağır kayıp yaşandığına dikkat çeken Eyyüpkoca, “Otellerde doluluklar yüzde 20’nin altına düştü. Baktığınızda Laleli’de, Beyazıt’ta, Osmanbey’de, Merter’de in-cin top oynuyor. Çünkü insanlar gelemiyor ki alsın. Bu durum bayramı da etkiledi. Normalde bayram ile Nevruz birleşiyordu” değerlendirmesini yaptı.

YÜZDE 25’İ KAPANDI

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zaten bölgenin uzun zamandır zor günler geçirdiğini ve Rusya pazarının neredeyse kapanma noktasına geldiğini aktaran Eyyüpkoca, bölgede kepenk kapatan şirket oranının yüzde 25 olduğunu ve kalan yüzde 75’in de bu koşullar altında ayakta kalmaya çalıştığını söyledi. “Maliyet handikabımız zaten ortada duruyor. Bir de savaşları ekleyince çok stresli süreç geçiriyoruz. Petrolün bir dolar artması bizim maliyetlerimize direkt yansıyor” ifadelerini kullanan Eyyüpkoca, teşviklerin artırılması gerektiğini söyledi.

10 bin istihdam kaybı var

Laleli bölgesinde geçen yıl 2.83 milyar dolar civarında bir iş hacminin gerçekleştiğini kaydeden Gıyasettin Eyyüpkoca, “Yani bu sene 2.5 milyar doları bulursak çok çok iyiyiz diye düşünebilirim” dedi. Son dönemlerde Polonya, Moldova, Romanya ve küçük bir kısım da olsa Ukrayna’dan gelenlerle ayakta kaldıklarını ve bu pazarların destek olduğunu söyleyen Eyyüpkoca, “Yaklaşık 10 bin civarında istihdam kaybı var. Dolayısıyla çok iç açıcı bir durumla hiç karşı karşıya değiliz” dedi.