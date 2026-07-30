Suudi Arabistan, ABD-İran savaşının 6. ayında Irak’a gerçekleştirdiği hava saldırılarıyla bölgesel çatışmalara açıkça katıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’taki İran destekli milislerin bu hafta Suudi petrol tesislerini hedef aldığı ve operasyonun bu saldırılara karşılık olarak düzenlendiği bildirildi.

Petrol tesislerine yapılan saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak ABD ve Suudi Arabistan, İran destekli milis gruplarını sorumlu tutuyor.

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi ise protesto yayınladı. Suudi Arabistan’ın düzenlediği hava saldırılarının çok sayıda masum insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı kaydedildi.

Irak Başbakanı Ali el-Zaydi ise gerçekleştirilen operasyonu kabul edilemez bir saldırı olarak nitelendirdi. Suudi Arabistan yorum yapmayı reddetti, sadece misilleme yaptığını vurguladı.

AÇIKLAMADA 'SAVUNMA' VURGUSU

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın çatışmaları şiiddetlendirme taşımadığını ancak her türlü saldırganlığa karşılık vereceğini vurguladı.

Meşru müdafaa hakkına dikkat çeken el-Maliki, açıklamasında Kur'an-ı Kerim'den ayetlere yer verdi, saldırıya uğrayan kişilerin kendilerini savunması gerektiğinin altını çizdi.

Bu açıklama, ABD ve İsrail’in Şubat ayında İran’a saldırmasıyla başlayan ve Suudi Arabistan'ın rafinerilerini hedef alan saldırılardan sonra ilk açık askeri misilleme oldu.

ABD basınına göre Suudi Arabistan daha önce Kuveyt ile İran'a gizli saldırılar düzenlemiş ancak bu eylemleri duyurmamıştı. Krallık bu kez saldırıların arkasında durdu.

HUSİLERE KARŞI KOALİSYON KURACAK

Suudi Arabistan'ın bölgedeki tek hareketi bu olmadı. Bu ay Yemen'deki Husileri de hedef alan Körfez ülkesi, Husilerin abluka ilan etmesinden sonra "Kızıldeniz'i koruma" çağrısı yaptı.

Sadece Suudi Arabistan limanlarını hedef alan abluka, Körfez ülkesini diğer ülkelerle masaya oturma yoluna itti.

Kızıldeniz’deki deniz taşımacılığını Husi saldırılarından korumak için uluslararası bir koalisyon kurmak için adımlar attı.

Kaynaklar, koalisyonun yapısının henüz kesinleşmediğini ve düzinelerce ülkeyle görüşüldüğünü belirtti.

Husi ablukası, daha geniş kapsamlı İran savaşında ABD ve müttefiklerine karşı yeni bir cephe açarak, enerji ve diğer malzemeleri taşıyan tankerlere yönelik saldırıları Körfez’in ötesindeki sulara genişletti ve petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

SAVAŞ YAYILIYOR

Suudi yetkililer uzun süredir İran ile ilişkileri yumuşatmayı tehditleri yönetmenin en pratik yolu olarak görürken, bölgesel savaş bu diplomatik çabaları sekteye uğrattı.

İran, ABD saldırılarına misilleme olarak Suudi Arabistan dahil ABD askerî tesislerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine çok sayıda füze ve İHA fırlattı.

Krallık ayrıca bu ay, Suudi topraklarına yönelik saldırıları üstlenen ve Kızıldeniz’de Suudi petrol tankerlerine abluka ilan eden Yemen’deki İran destekli Husilerle de yeniden karşı karşıya geldi.

Analistler, uzayan savaşın Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ülkeyi iş ve turizm merkezine dönüştürme planlarına ciddi riskler getirdiğini ve petrol ihracat rotalarını kısıtlayarak ekonomik bütçeye maliyet yüklediğini belirtiyor.

SON DURUM NE?

Çatışmaların uzaması, ABD ve Suudi yetkililer arasında bölgesel güvenliğe yaklaşım konusundaki görüş ayrılıklarını derinleştirerek Trump yönetimiyle olan ilişkileri de gerdi.

ABD ile ortak yürütülen bu son operasyon, Suudi Arabistan’ın savaşın başında İran’a düzenlediği gizli saldırıların ardından ABD’nin savaş çabalarına katıldığını açıkça kabul ettiği ilk olay oldu.

Körfez Uluslararası Forumu Kıdemli Uzmanı Abdulaziz Alghashian, Suudi yönetiminin savaşa girme konusundaki isteksizliğinin saldırıları kabullenme olarak yanlış anlaşıldığını düşündüğü için bu açık eylemi gerçekleştirdiğini ve tüm taraflara Suudi Arabistan’a saldırmanın bir bedeli olduğu mesajını verdiğini ifade etti.

Emekli Hava Tuggenerali Faisal Al-Hamad operasyonu net kırmızı çizgiler çekme çabası olarak nitelendirirken, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) Kıdemli Uzmanı Hasan Alhasan ise Krallık’ın Irak’taki gruplara yönelik saldırıları ilk kez kabul ettiğine dikkat çekerek bu adımın İran’a yönelik tırmanmanın Suudi yönetimini ABD ile daha da yakınlaştırabileceği yönünde bir uyarı olduğunu belirtti.