Londra merkezli enerji devi Shell Plc, Orta Doğu’da tırmanan savaşın petrol fiyatlarını yükseltmesi ve piyasalardaki oynaklığın ticaret hacmini artırmasıyla ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydetti. Şirket, analist tahminlerini geride bırakarak 6,92 milyar dolar düzeltilmiş net kar açıkladı.

TİCARET VE RAFİNAJ BİRİMLERİ KARI SIRTLADI

Savaşın etkisiyle arz güvenliğinin tehlikeye girmesi, Shell’in ticaret masaları ve rafinerileri için uygun bir zemin hazırladı. Financial Times, şirketin bünyesindeki yedi rafinerinin (Avrupa, ABD ve Kanada), Körfez’den gelen arzın çökmesiyle birlikte yüzde 99 gibi rekor bir kapasiteyle çalıştığını aktardı. Bloomberg ise özellikle kimyasallar ve ürünler biriminin kazancının, geçen yılki 449 milyon dolardan 1,93 milyar dolara fırlayarak operasyonel başarıda kritik rol oynadığını vurguladı.

SAVAŞIN AĞIR BEDELİ: ÜRETİM KAYBI ARTTI TESİSLER HASAR ALDI

Kar rakamları artsa da savaşın fiziksel etkileri Shell’in üretim kapasitesini doğrudan vurdu. Bloomberg’in haberine göre, şirketin toplam petrol ve gaz üretimi, özellikle Katar hacimlerindeki daralma nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 düştü. Financial Times, bu kayba dair daha spesifik bir detaya yer vererek Katar’daki devasa "Pearl" gaz tesisinin mart ayında İran füzeleriyle vurulduğunu ve yaklaşık 500 milyon dolarlık bir onarım maliyetiyle karşı karşıya kalındığını bildirdi. Şirketin finans direktörü Sinead Gorman, tesisin onarımının yaklaşık bir yıl süreceğini teyit etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE GELECEK PROJEKSİYONU

İleriye dönük riskler konusunda her iki kaynak da Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğe dikkat çekiyor. Shell, Boğaz’ın fiilen kapalı olması nedeniyle ikinci çeyrekte üretimde en az yüzde 30’luk bir düşüş beklediğini duyurdu. Bloomberg, Brent petrol fiyatlarının savaşın başından bu yana yüzde 50'den fazla arttığını ancak ABD-İran arasındaki olası bir barış anlaşması haberiyle varil başına 101 dolar seviyesine gerilediğini belirtti.

STRATEJİK HAMLELER VE YATIRIMLAR

Financial Times, Shell’in Kanadalı ARC Resources şirketini 16,4 milyar dolara satın alarak son on yılın en büyük hamlesini yaptığını hatırlatırken Bloomberg, bu satın alma nedeniyle şirketin yıllık harcama planını 24-26 milyar dolar aralığına revize ettiğini aktardı.

Son olarak, Shell’in hisse geri alım programını 3,5 milyar dolardan 3 milyar dolara düşürmesi, her iki kaynak tarafından da yaklaşan "zorlu dönemler" için bir önlem ve ihtiyatlı bir duruş olarak nitelendirildi.