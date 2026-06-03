Orta Doğu'daki ateşkesin getirdiği sessizlik, dün gece İran'ın başlattığı bir füze fırtınasıyla bozuldu. İran İHA'ları ve balistik füzeleri Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldı.

Lübnan'ın İsrail tarafından hedef alınmaya devam etmesiyle İran ateşkesin başından beri en büyük saldırıyı gerçekleştirdi. Füzeler ve İHA'lar ABD üslerini hedef aldı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Salı günü komşu ülkelere balistik füzeler fırlattığını doğruladı. İran ise füzelerden görüntüler yayınladı. O anlar sosyal medyada yayıldı.

Füzelerin bir kısmı ABD ve Bahreyn hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. CENTCOM ve Bahreyn açıklamasına göre saldırılarda hiçbir füze hedefine ulaşamadı.

Ayrıca Kuveyt'teki Amerikan askerlerini hedef alan bir insansız hava aracı dalgası da engellendi. Washington yönetimi ise İran'a karşı misilleme yaptı. CENTCOM, İran'ın Keşm Adası'ndaki bir askeri yer kontrol istasyonunu vurdu.

İran da ABD ve müttefikleri de bu çatışmadan büyük zararla çıkmamış olsa da, bu hareketli gecenin asıl kaybedeni yeniden piyasa oldu. Altın fiyatları düşerken, petrol fiyatları fırladı.

KAYBEDEN YİNE YATIRIMCI OLDU

Saldırılardan sonra yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kullanılamaz hale gelmesinden endişe etmeye başladı. Son dönemde az da olsa gemiler geçiş yapmaya başlamıştı.

Pazartesi günü ise İran, İsrail'in saldırgan tavrı sebebiyle Boğaz'ın yeniden kapandığını duyurdu. Bu duyuruyu iki gündür süren çatışmalar takip etti.

Çatışmalardan snora Petrol fiyatlarının çarşamba günü erken işlemlerde yüzde 1'den fazla artış göstermesi, enflasyon ve faiz artırımlarına yönelik endişeleri derinleştirdi. Brent petrol bugün saat 09.01'de 97,61 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları da yeni günde kısmi bir düşüş yaşıyor. Ons altın bugün sabah seansında 09.01'de 4 bin 480 dolarda bulunuyor.

Hafta sonu da İran radar ve komuta merkezlerine benzer saldırılar düzenledi. Devrim Muhafızları ise misilleme olarak bir hava üssünü hedef aldı.

İran bu hafta ticari gemileri de hedef aldı. En az 3 gemi İran ateşi ve İHA'ları tarafından hedef alındı. En az bir gemi ağır hasar aldı.

TRUMP NETANYAHU'YU DURDURAMIYOR

Bloomberg'e göre İsrail'in bu tavrı, Trump'ın kriz üzerindeki kontrolünün zayıf olduğunu gösterdi.

Trump görüşmeleri tehlikeye attığını belirterek Lübnan'a saldırmaması konusunda Netanyahu'yu sertçe uyardı. ABD Başkanı daha sonra paylaştığı mesajda Netanyahu'yu askerlerini Beyrut'tan geri döndürmeye ikna ettiğini özellikle vurguladı.

Netanyahu Trump'tan uyarı aldıktan sonra sadece Lübnan'ın kuzeyinde geçici bir ateşkesi duyurdu. Gelgelelim İsrail Başbakanı ülkenin güneyinde askeri operasyonları sürdüreceklerini belirtti.

Bu durum ABD ve İsrail'in savaşın sonu hakkında çok farklı fikirlere sahip olduğunu kanıtladı. İki müttefik Şubat ayı sonunda İran'a ortak saldırılar düzenleyerek bu savaşı birlikte başlatmıştı.

Ancak aralarındaki görüş ayrılığı Trump'ın barış çabalarını şimdi ciddi şekilde zorlaştırıyor.

Yaşanan bu çatlak, Washington ile Tahran arasında uzun süredir yürütülen hassas müzakereleri de tehlikeye attı.

İran tarafı Lübnan'ın herhangi bir barış anlaşmasına dahil edilmesini şart koşuyor. Tahran yönetimi Pazartesi günü arabulucular vasıtasıyla yapılan görüşmelerin askıya alındığını duyurmuştu.

Trump ise Salı günü bu iddiayı yalanlayarak müzakerelerin durmadığını savundu. Taraflar Hürmüz Boğazı'ndan geçiş özgürlüğü ve İran'ın dondurulmuş fonları gibi konuları tartışıyor.

İran ayrıca Bâbü'lmendep Boğazı'nı kapatmakla ve İsrail'i doğrudan vurma tehdidinde bulundu.

Lübnan'daki savaşta şimdiye kadar 3 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 milyon kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.