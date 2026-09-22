İran, İsrail ve ABD arasında tırmanan gerilim, Orta Doğu'nun uzun süredir güvenli liman olarak kabul edilen iş merkezi Dubai'nin güvenilirliğini sorgulatmaya başladı.

Bölgesel merkezlerini konumlandırırken güvenlik faktörünü ön plana çıkaran küresel şirketler, yaşanan belirsizlikler karşısında gözünü İstanbul'a çevirdi.

Bu durumun somut göstergelerinden biri, 1-3 Eylül tarihlerinde Dubai World Trade Centre'da düzenlenen elektrik ve enerji fuarında yaşandı. Fuara katılan bazı büyük küresel şirketlerin üst düzey yönetici katılımlarını kısıtlı tutması, Dubai'nin bölgesel konumuna duyulan güvenin sarsıldığının bir işareti olarak değerlendirildi.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDEN İSTANBUL'A STRATEJİK YATIRIMLAR

Gelişmeler doğrultusunda Amazon ve Google gibi küresel teknoloji devleri Türkiye'deki varlıklarını artırma kararı aldı. Amazon Web Services, Mayıs ayında İstanbul'da Local Zone altyapısını devreye alırken; Google, Turkcell iş birliğiyle 10 yıllık ve 2 milyar dolarlık yatırım planının bir parçası olan yeni Cloud Region açılışını duyurdu.

Sektör kaynakları, Amazon'un Dubai'deki bölgesel operasyonlarının önemli bir bölümünü Türkiye'ye kaydırdığını, Google'ın da benzer hazırlıklar yürüttüğünü ifade ediyor. Böylece İstanbul, sadece bir yatırım pazarı değil, Orta Doğu operasyonları için alternatif bir bölgesel yönetim merkezi haline geliyor.

ULUSLARARASI ŞİRKETLER KADROLARINI TÜRKİYE'YE TAŞIMAYA BAŞLADI

Bölgesel yönetim merkezini Türkiye'ye yönlendirme hareketi yalnızca ABD'li teknoloji devleriyle sınırlı kalmıyor. Dubai merkezli Japon, Çinli, Hintli ve Amerikan şirketleri de yönetici ve uzman kadrolarını İstanbul'a kaydırıyor.

Bunun yanı sıra Suudi Arabistanlı ve Çinli yatırım grupları da Türkiye'deki fırsatları incelemeye aldı. Bu kapsamda büyük bir Çin şirketinin Kırklareli'nde yatırım hazırlığında olduğu belirtiliyor. Yapay zeka ile bulut teknolojilerine olan talebin artmasıyla büyüyen veri merkezi yatırımları çerçevesinde de İstanbul ve Trakya bölgesi öne çıkan adresler arasında yer alıyor.

Yeni düzenlemeye göre, İstanbul Finans Merkezi üzerinden yönetilen yabancı operasyonlar 20 yıl boyunca kurumlar vergisinden tamamen muaf tutulacak.