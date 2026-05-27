Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 95,01 dolardan işlem görüyor.

Dün 96,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,67 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,72 azalarak 95,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,92 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizlikler ve artan gerilimin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik beklentileri zayıflatmasıyla düştü.

Fiyatlar, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin ardından hafta sonunda Washington ile Tahran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşma sağlanabileceği beklentilerinin zayıflamasıyla dün yüzde 4 yükselmişti.

İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki hedeflere saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerken, ABD ise saldırıların savunma amaçlı olduğunu bildirdi.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutların artmasına karşın, ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlamasıyla karışık seyrediyor.

Üç ay süren çatışmalarda nisanda sağlanan ateşkesin ardından taraflar, küresel petrol ve doğal gaz akışı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti. Ancak uzmanlar artan gerilimin bu süreci riske attığını ifade etti.

Haftanın geri kalanında açıklanacak ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon açısından yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Öte yandan, Fed'in yeni başkan Kevin Warsh döneminde faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik öngörüler de hisse senedi piyasalarında risk algısının devam etmesine yol açıyor.

ABD'de büyüme ve enflasyon verileri petrol fiyatlarının yönü açısından belirleyici olurken, Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentileri talep görünümüne ilişkin endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan, son günlerde bazı sıvılaştırılmış doğal gaz tankerlerinin Boğaz'dan geçiş yaptığına ilişkin haberler, Boğaz'ın yakın zamanda yeniden faaliyete geçebileceği ve bunun küresel arzı destekleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Brent petrolde teknik olarak 95,49 doların direnç, 94,57 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.