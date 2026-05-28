Toyota Motor'un küresel satışları, Orta Doğu çatışmasının etkilerinin şirket faaliyetlerine yansımasıyla nisanda üst üste üçüncü ayında da yıllık bazda geriledi.

Şirketin perşembe günü açıkladığı verilere göre, bağlı ortaklığı Daihatsu Motor dahil küresel satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azalarak 902 bin 15 adede indi. Buna karşılık üretim yüzde 3,4 artışla 933 bin 685 adede yükseldi.

Toyota'nın Orta Doğu'ya ihracatı ise aynı dönemde yüzde 92 düşüşle 2 bin 418 araca geriledi. Şirket, bölgeye yılda yaklaşık 500 bin ila 600 bin araç ihraç ettiğini belirtirken, bu hacmin yarıdan biraz azının etkilenmesini öngördüğünü daha önce açıklamıştı.

Şirket, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalara rağmen fabrikalarını çalıştırmayı sürdürerek çatışma sürecini birçok rakibine göre daha iyi atlattı. Ancak arz sıkışıklığının uzaması halinde bu dayanıklılığın daha fazla test edilebileceği değerlendiriliyor.

Küresel otomotiv üreticilerinin parça, hammadde ve enerji açısından Körfez bağlantılı tedarik zincirlerine ne kadar bağımlı olduğunun bu süreçte daha görünür hale geldiği belirtiliyor.

Toyota, mart 2027'de sona erecek mali yıl için de kârında sürpriz bir düşüş öngörmüştü. Şirket, İran savaşı kaynaklı aksaklıkların artırdığı hammadde maliyetleri nedeniyle faaliyet kârının 3 trilyon yen olmasını bekliyor. Bu tahmin hem analist beklentilerinin hem de önceki 12 aylık dönemde kaydedilen 3,8 trilyon yenlik seviyenin altında bulunuyor.