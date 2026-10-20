Forbes’un 10 Ekim 2026 tarihli gerçek zamanlı servet tahminleri baz alınarak hazırlanan Orta Doğu’nun en zengin aileleri araştırması kamuoyuna duyuruldu. Sekiz ülkeden iş insanları ve ailelerin dâhil edildiği listede yer alan toplam servet büyüklüğü 361,9 milyar dolar olarak açıklandı.

Gıdadan savunma sanayisine, enerjiden bankacılığa, altyapıdan gayrimenkule kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Türk iş insanları, elde ettikleri milyarlarca dolarlık servetleriyle bölgesel sıralamada öne çıktı.

TÜRK İSİMLERİN TOPLAM SERVETİ 53,2 MİLYAR DOLAR

Açıklanan verilere göre Türkiye’den sıralamaya girmeyi başaran 11 isim ve ailenin toplam serveti 53,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu miktar, genel listede ilan edilen 361,9 milyar dolarlık toplam varlığın yaklaşık yüzde 14,7’lik kısmını oluşturdu.

Türkiye’den listenin en üst sırasında yer alan isim ise ABD merkezli Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya oldu. Ulukaya, 10,7 milyar dolarlık servetiyle Orta Doğu genelindeki beşinci sıraya yerleşti.

Listede Koç ailesi 7,4 milyar dolarlık varlığıyla 11’inci sırada bulunurken, Şahenk ailesi 6,9 milyar dolarla 16’ncı basamakta yer aldı. Savunma sanayisindeki yatırımlarıyla bilinen Bayraktar ailesi 5,2 milyar dolarla 25’inci sırada kaydedilirken, Yıldız Holding’in önde gelen isimlerinden Murat Ülker ise 5,1 milyar dolarlık servetiyle 26’ncı sırada yer buldu.

FARKLI SEKTÖRLERDEN ÇOK SAYIDA TÜRK AİLE LİSTEDE

Türkiye’den sıralamaya dâhil olan diğer isimler arasında enerji sektöründe faaliyet gösteren Şaban Cemil Kazancı, 4,3 milyar dolarlık servetiyle 30’uncu sırada gösterildi. Rönesans Holding kurucusu Erman Ilıcak 3,5 milyar dolarla 34’üncü, Akfen Holding kurucusu Hamdi Akın ve ailesi ise 2,7 milyar dolarla 39’uncu sırada yer aldı.

Sıralamanın devamında Feridun Geçgel 2,6 milyar dolarla 40’ıncı, Topbaş ailesi 2,5 milyar dolarla 43’üncü ve Eczacıbaşı ailesi 2,3 milyar dolarlık servetiyle 46’ncı sırada yer aldı.

ZİRVENİN SAHİBİ 69,1 MİLYAR DOLARLA OFER AİLESİ

Orta Doğu’nun en zengin aileleri sıralamasının ilk basamağında İsrailli Ofer ailesi konumlandı. 69,1 milyar dolarlık servetiyle birinci olan Ofer ailesi, listedeki toplam varlığın yaklaşık yüzde 19’unu tek başına temsil etti.

İkinci sırada Suudi Arabistan’dan 25,9 milyar dolarla Alwaleed bin Talal, üçüncü sırada ise Birleşik Arap Emirlikleri’nden 17,1 milyar dolarla Sajwani ailesi yer aldı.

Mısır’dan Sawiris ailesinin 16,4 milyar dolarla dördüncü olduğu listede, Türkiye’den Hamdi Ulukaya 10,7 milyar dolarla ilk beş kişilik grubu tamamlayan isim oldu.