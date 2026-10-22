Suudi Arabistan'daki saldırıların ardından petrol fiyatları yükseldi. TSİ 07.34 itibarıyla Brent petrol vadeli işlemleri 1,29 dolar, yani yüzde 1,2 artışla varil başına 110,11 dolara çıktı. ABD Batı Teksas türü ham petrolünün (WTI) fiyatı da 97 sentlik, yüzde 1'lik yükselişle 98,12 dolara ulaştı.

Yemen'deki Husi milislerinin çarşamba günü Dammam'daki sivil havaalanına düzenlediği saldırılarda en az bir kişi öldü, sekiz kişi yaralandı. Suudi Aramco'nun Şeybah petrol sahasına yönelik insansız hava aracı saldırısında ise iki kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatı son beş ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, petrol üretimi rekor düşük seviyeye geriledi.

ABD'DEN PERSONEL VE AİLELERE AYRILMA EMRİ

ABD yönetimi, saldırıların ardından Suudi Arabistan'daki bazı diplomatik misyonlarda görev yapan personelin ve aile üyelerinin ülkeden ayrılmasını emretti. ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki diğer bazı Amerikan diplomatik misyonlarında çalışan personelin aile üyelerinin de geri çekilmesini istedi.

GEMİLERE İKİ HAFTADA EN AZ 18 SALDIRI

Kpler verilerine göre son iki haftada gemilere en az 18 saldırı düzenlendi. LSEG analistleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın ötesinde, Umman Körfezi'ne kadar uzanan bölgelerde tankerleri hedef aldığını bildirdi.

Analistler, saldırıların Körfez'deki ham petrol yüklemelerini ve bölgesel sevkiyatları destekleyen gemiden gemiye petrol transferlerini tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

İran medyası da çarşamba günü ülkenin güneyindeki Sirik kentinde patlamalar duyulduğunu aktardı. Patlamaların kaynağı ve niteliği hakkında bilgi verilmedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, çarşamba günü Financial Times'a verdiği demeçte ülkesinin kendini savunmaya tamamen hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise devlet medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ı abluka altına alıp tehdit ederken diyalog bekleyemeyeceğini belirtti.

UKRAYNA İÇİN BARIŞ GÖRÜŞMELERİ GÜNDEMDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü St. Petersburg'da ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla görevlendirdiği Özel Temsilci Steve Witkoff'u ağırladı.

Kremlin, Putin'in ABD arabuluculuğunda Ukrayna ile yürütülecek barış görüşmelerine en geç gelecek ay yeniden başlamayı kabul ettiğini açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de görüşmeleri desteklediğini ve müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlamasını umduğunu belirtti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.