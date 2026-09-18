Satış kararı kapsamındaki resmi bildirim ABD Kongresi'ne iletilirken, tedarik sürecinin tamamlanması için yasal inceleme aşamasına geçildi.

Dev savunma paketi, 48 adet Lockheed Martin yapımı F-35 Lightning II savaş uçağının yanı sıra 49 adet Pratt & Whitney F135-PW-100 motorunu kapsıyor.

Anlaşma dahilinde ayrıca gelişmiş iletişim ekipmanları, yedek parçalar ve teknik destek hizmetleri de Suudi Arabistan'a tedarik edilecek. Projenin ana yüklenici firmaları ise Lockheed Martin ve Pratt & Whitney olarak belirlendi.

ORTA DOĞU'DA GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞMEYECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, planlanan bu askeri satışın Orta Doğu'daki mevcut askeri güç dengesini değiştirmeyeceğini savundu. Ancak ABD mevzuatı gereği yabancı ülkelere yönelik askeri satışlarda Kongre'nin inceleme ve itiraz hakkı bulunduğu için bakanlık onayı nihai anlaşma anlamına gelmiyor.

Sürecin kesinleşmesi, Kongre'de yürütülecek yasal değerlendirme döneminin ardından netlik kazanacak.

Bölgesel çatışmaların ve hareketliliğin arttığı bir dönemde alınan bu karar, iki ülke arasındaki köklü savunma ortaklığını tekrar gündeme taşıdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Suudi Arabistan, Washington yönetimi ile yüz milyarlarca doları bulan aktif askeri satış dosyalarıyla ABD'nin en büyük savunma müşterilerinden biri konumunda bulunuyor.