İsrail Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, dört gün önce Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen bir kişi, ateş ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle Hayfa'daki Rambam Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından hasta, Ebola şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

FİLYASYON ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bakanlık, kesin teşhis için gerçekleştirilen testlerin sonuçlarının 48 saat içinde çıkmasının beklendiğini duyurdu. Ayrıca olası bulaş riskine karşı hastanın temas ettiği kişilerin belirlenmesi amacıyla filyasyon çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

ÖZEL DEZENFEKSİYON İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail devlet televizyonu KAN da olayla ilgili görüntüler yayımlayarak, şüpheli vakaya müdahalede bulunan acil yardım ekiplerinin özel dezenfeksiyon işleminden geçirildiğini aktardı.

ÖLÜ SAYISI 200’Ü GEÇTİ

Öte yandan Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda mayıs ayında ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü geçtiğini açıklamıştı.

NADİR GÖRÜLEN BİR TÜR

Sağlık yetkilileri, mevcut salgının nadir görülen bir Ebola türü olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklandığını belirtirken, bu varyant için onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmadığına dikkat çekiyor.