İsrail ile yeni Suriye yönetimi arasında doğrudan görüşmeler, Azerbaycan ve Türkiye arabulucuğuyla yapıldı.



ABD merkezli CNN'in, İsrail Devlet Televizyonu Kanal 12'ye dayandırdığı habere göre bu temaslar, İsrail'in yeni Suriye hükümetini tanıması ve Suriye'deki saldırılarını durdurması için yapıldı. Suriye'nin İbrahim anlaşmalarına katılması da söz konusu.

Taraflar, Azerbaycan’da bir araya geldi. Görüşmeye, İsrail ordusunun Operasyonlar Dairesi Başkanı Tümgeneral Oded Basyuk da katıldı. Basyuk’un, Türk yetkililerin huzurunda Suriyeli temsilcilerle görüştüğü belirtildi.

ŞARAA 'GÖRÜŞÜYORUZ' DEMİŞTİ

İsrail Savunma Kuvvetleri, Azerbaycan’daki görüşmelerin gerçekleştiğini ne doğruladı ne de yalanladı. Ancak ordu sözcülüğü, İsrail askeri yetkilileri ile Suriye hükümeti temsilcileri arasında doğrudan bir temas olmadığını savundu.

Konuya dair Türkiye’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Görüşmenin içeriğine ya da arabuluculuk yapan kişiye dair de bir bilgi verilmedi.

Geçici Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ile dolaylı temaslarda bulunduklarını söylemişti.

Şaraa, “Her iki tarafın da kontrolü kaybedeceği bir noktaya gelmemesi için bu saldırıların son bulmasını istiyoruz” demişti.

Ancak Şam yönetimi, İsrail ile doğrudan bir temas yürütüldüğünü şimdiye kadar açıklamadı.

TRUMP DESTEKLİYOR

Bu hafta Suudi Arabistan’da dikkat çekici bir görüşme daha yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, 2013 yılında ABD tarafından terörist ilan edilen ve daha sonra Beşar Esad’ı devirerek yönetime gelen Şaraa ile bir araya geldi.

Trump, Esad rejimine uygulanan ağır yaptırımların kaldırılması sözü verdi. Gazetecilerin Suriye hakkındaki sorularını yanıtlayan Trump, "Suriye'ye yaptırımları kaldırırken ve resmen tanırken İsrail'e danışmadım. Ancak doğru olan şeyi yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Trump yönetimi, Şaraa’dan İsrail ile normalleşme adımlarını atmasını, yabancı milislerle birlikte Filistinli militanları sınır dışı etmesini ve IŞİD’in yeniden güç kazanmasını önleme konusunda ABD’ye yardımcı olmasını istedi.

Bu süreçte İsrail, Suriye topraklarında daha fazla alan ele geçirdi. İsrail ordusu kaynakları, bu operasyonların kalıcı olacağını açıkladı.

Güney Suriye’de bir tampon bölge ilan eden İsrail, Golan Tepeleri üzerindeki kontrolünü de sürdürüyor.