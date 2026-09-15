ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General Kenneth Wilsbach, Washington'daki Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda İran'a yönelik 'Epik Öfke Operasyonu'nun detaylarını paylaştı.

Wilsbach, operasyonun personeli ne kadar yoğun bir tehdit altında bıraktığını ortaya koyan çarpıcı bir sayıyı dile getirdi.

Wilsbach, hava kuvvetleri personelinin İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırıları sırasında tam bin 200 kez "kırmızı alarm" durumu yaşadığını bildirdi.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu alarm, ABD Hava Kuvvetleri'nde hava saldırısı tehdidinde dalgalı siren, kara saldırısında boru sesiyle duyurulan bir ihbar sistemi olarak tanımlanıyor.

Saldırının "eli kulağında" olduğunu veya "halihazırda gerçekleşmekte" olduğunu işaret eden bu durumda personele "derhal korunaklı bir sığınağa geçin" talimatı veriliyor.

Wilsbach, bu kadar yüksek sayıda alarmın, bölgedeki ABD varlığının karşılaştığı tehdit yoğunluğunu gözler önüne serdiğini belirtti.

General, operasyonun ölçek, hassasiyet ve hız açısından inceleneceğini kaydederek yaklaşık 500 uçaklık filonun 10 bin sorti gerçekleştirdiğini aktardı.

Günde 250'den fazla uçuş temposu korunduğunu belirten Wilsbach, muharebe görevleri boyunca 13 binden fazla askeri hedefin vurulduğunu ifade etti.

FÜZE STOKLARI TÜKENİYOR

Operasyonun İran mevzilerini zayıflattığını söyleyen Wilsbach, üs personelinin de benzer alarm durumlarıyla karşı karşıya kaldığı operasyon sürecinde lojistik kapasitenin sınandığını vurguladı.

Orta Doğu'daki ABD üslerinin misilleme niteliğindeki füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını aktaran Wilsbach, bu saldırıların önleyici füze stoklarını büyük ölçüde tükettiğini ve operasyonel hasara yol açtığını kaydetti.

Konuşmasının sonunda Wilsbach, "Stratejik rekabet kızışıyor, savaşın doğası evrilmeye devam ediyor. Bugün bu sorumluluk, dünyanın daha güvenli bir yer haline gelmediğini bilerek gönüllü olan başka bir Amerikalı nesline düşüyor." ifadelerini kullandı.

Bu sözler, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını sürdürme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.