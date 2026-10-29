UBS, Ortadoğu'daki jeopolitik belirsizliklerin petrol arzını aksatma riski nedeniyle Brent petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı çekti. Banka, 2026 yıl sonu için daha önce varil başına 100 dolar olan beklentisini 110 dolara yükseltti.

Petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda yüksek seviyelerde kalmasını bekleyen UBS, 2027 tahminlerinde de artışa gitti. Mart 2027 beklentisini 90 dolardan 95 dolara, haziran beklentisini 85 dolardan 90 dolara, eylül beklentisini ise 80 dolardan 85 dolara çıkardı.

Banka, tahminlere ilişkin belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti. Bu belirsizliğin, Ortadoğu'daki çatışmanın öngörülemeyen niteliğinin yanı sıra Körfez ülkelerindeki üretimin ve küresel petrol talebinin toparlanma hızına bağlı olduğunu kaydetti.

YÜKLEMELER TOPARLANDI, ÇATIŞMA ÖNCESİNE DÖNÜLEMEDİ

UBS'ye göre Ortadoğu'daki ham petrol yüklemeleri, yılın başlarında yaşanan ciddi aksaklıkların ardından önemli ölçüde toparlandı. Ancak Körfez ülkelerindeki ham petrol ve kondensat limanlarından yapılan yüklemeler, çatışma öncesindeki seviyelerin altında kalmayı sürdürdü.

Banka, ekim ayında Hürmüz Boğazı ve çevresinde gemilere yönelik bildirilen saldırı sayısının rekor seviyeye ulaştığını belirtti. Bu saldırılar, sigorta ve nakliye maliyetlerini artıran unsurlar arasında yer aldı.

TANKER NAVLUNU VARİL BAŞINA 30-40 DOLARA ÇIKTI

UBS, yükselen nakliye maliyetlerinin Brent petrol fiyatlarını desteklediğini bildirdi. Bankanın verilerine göre Ortadoğu ile Çin arasındaki taşımacılıkta kullanılan çok büyük ham petrol tankerlerinin navlun maliyetleri, son on yılda varil başına 1-3 dolardan 30-40 dolara çıktı. Banka bu artışı daha uzun seferlere ve tanker bulunabilirliğinin azalmasına bağladı.

Suudi Arabistan'daki bir rafineriye düzenlenen saldırının ardından ise petrol fiyatları çarşamba günü yüzde 1'den fazla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 115 doların üzerine çıktı.