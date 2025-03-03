ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan geçtiğimiz günlerde ‘orta gelirliler’ için konut müjdesi geldi. Bakanlığın Emlak Konut ile hayata geçirdiği kampanyayla hangi ülkedeki orta gelir grubu ile Türkiye’dekilerin karıştırıldığı ya da Türkiye’deki hangi gelir grubunun kast edildiği merak konusu oldu. Barınma krizi en çok dar ve orta gelirlileri etkilerken, kampanyadan vatandaşa yine hayal kırıklığı çıktı.

Kampanya ile 2+1 bir daire almak için 120 ay boyunca her ay 779 bin 959 TL ödemek gerekiyor. Açıklandığı günden bu yana eleştirilen kampanya yine zenginlere yaradı. Kampanya 24 projeyi kapsıyor. Bu projelerden biri de İstanbul Sarıyer’deki Seyrantepe Mahallesi’ndeki ‘Yeni Levent’ projesi. Projede 53 bin metrekarelik konut ve 12 bin metrekarelik okul alanı var. Projede yaklaşık 1.200 konut olduğu ifade ediliyor. 1+1 dairelerin fiyatı 23 milyon 467 bin liradan, 2+1 dairelerin fiyatı ise 35 milyon 510 bin liradan başlıyor.

1.1 MİLYONLUK TAKSİT

Projedeki 1+1 dairelerin Emlak Konut’un kampanyası dahilinde olmadığı öne sürüldü. Projedeki 2+1 dairlelerde ise kampanya ile iki ödeme seçeneği sunuluyor. Peşinatsız, yüzde 1.99 aylık faiz oranı ile 120 ay taksit seçeneği ile yapılan ödemelerde aylık taksit oranı 779 bin 959 TL. Böylece dairenin fiyatı 93 milyon lirayı aşıyor. İkinci seçenekte ise peşinatsız alımlarda 6 ay sonra yüzde 30 ara ödeme yapılması gerekiyor. Yüzde 0.99 aylık faiz oranı ile 24 ay taksit seçeneği ile yapılan alımlarda ise 2+1 daire için aylık ödenmesi gereken taksit tutarı 1 milyon 168 bin lira 713 TL’ye yükseliyor.

1.5 milyon liralık gelir gerekli

İktidarın orta gelirliler için duyurduğu kampanya akıllara bu konutları alacak vatandaşların aylık gelirinin ne kadar olması gerektiği sorusunu getirdi. Bankalar tarafından kredi hesaplaması yapılırken hane gelirinin yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde planlama yapılması dikkate alındığında, aylık 779 bin liralık taksitin ödenebilmesi için hanehalkının toplam gelirinin 1.5 milyonu bulması gerekiyor. Kısacası bakanlığın açıkladığı kampanyaya göre Türkiye’de orta gelirli olabilmek için aylık toplam hane gelirinin 1 milyon 558 bin lirayı bulması şart.

Lojmanlar gitti lüks konut geldi

Proje alanı önceki yıllarda polis lojmanları arazisiydi. Yaklaşık 1.500 lojman bulunuyordu. Ordu ve emniyete ait araziler gibi kamuya ait alanların ranta açılmasının bir örneği de burada yaşandı. Beşiktaş-Şişli-Sarıyer hattının ortasında bulunan Seyrantepe Polis Lojmanları arazisi önce TOKİ’ye devredildi, sonra Emlak Konut’a geçti. Proje inşa edilmesi için ihale düzenlendi, ihaleyi DAP Yapı’nın iştiraki şirket kazandı. DAP Yapı 2022’de araziye yapacağı lüks konut projesinin kapasite artışı için bakanlığa başvurdu ve projedeki konut sayısı 453ten 958’e çıktı.