Son dönemlerde gözde tatil beldelerinden biri olan Amasra, zengin kısmın da tercih ettiği yerlerden biri oldu. Hem tarihi dokusu hem doğal güzellikleriyle popüler tatil beldelerini geride bıraktı.

ARTIK ZENGİN SINIFIN TERCİHİ

Hızla lüks turizmdeki yükselişini sürdüren Amasra, artık orta sınıftan ziyade zengin kesimin tatil lokasyonları arasına girdi. Temiz denizi, yeşil doğası ve tarihi dokusuyla sakin ve huzurlu bir tatil arayanlara ideal bir fırsat sunuyor.

OTEL SAYILARI ARTMAYA BAŞLADI

Yerli-yabancı turistlerin akın ettiği Amasra'da butik ve lüks otellerin de sayısı artmaya başladı. Zenginlerin beklentilerini de karşılayan Amasra'da özel plajlar gurme restoranlar ve kişiye özel hizmetlerle lüks tatil deneyim sunuyor.

ZENGİN YABANCILAR AKIN EDİYOR

Yat turizmi açısından da uygun koyları ve marinalarıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Lüks tekneler ve özel yat turlarıyla Amasra popüler hale gelmeye başladı. Turizmi kadar yöresel lezzetleriyle de dikkat çeken Amasra, gurme turistleri cezbetmeye başladı. Özellikle zengin turistlerin en çok tercih ettiği tatil beldelerinde oldu.