Ekonominin 2027-2029 dönemi yol haritası niteliğindeki OVP çalışmalarında sona gelmesiyle, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni OVP'nin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

OVP'de yılsonu hedefi yüzde 12 şaştı. 2026 sonu enflasyon hedefi yüzde 28,4 oldu

Yılmaz, "2026 yılı büyüme tahminimizi yüzde 3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz yüzde 2,3’e geriledi" dedi.

ANA ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞİKLİK ANLAMINA GELMİYOR

Cevdet Yılmaz enerji fiyatlarına dikkat çekerek, " Enerji fiyatlarındaki yükselişin dış dengemiz üzerinde doğrudan etkisiyle enerji ithalatı tahminimiz 63 milyar dolardan 71 milyar dolara yükselirken dış ticaret açığı tahminimiz 96 milyar dolardan 105 milyar dolara çıkmıştır. Buna bağlı olarak cari işlemler açığının millî gelire oranına ilişkin tahminimizi de yüzde 2,6’ya güncelledik. Turizm gelirleri tahminimiz ise yine savaşın etkisiyle 68 milyar dolardan 65 milyar dolara revize edilmiştir." dedi.

Bu güncellemeler Programımızın yönünde veya ana çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmemektedir.

DAHA ÖNCEKİ HEDEFLER

Mevcut 2026-2028 dönemi OVP'de Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3 ve 2028'de yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyon için ise 2026'da yüzde 16, 2027'de yüzde 9 ve 2028'de yüzde 8 öngörülüyordu.

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