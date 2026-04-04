ORTACA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ORTACA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2025/759 Esas

KARAR NO : 2026/40

C.SAV.ESAS NO : 2025/3495

MÜŞTEKİ SANIK : HASAN MİRAY, TAHA ve EMİNE oğlu, 01/01/1996 idlib doğumlu,

SUÇ : Kasten Yaralama

SUÇ TARİHİ : 22/07/2025

KARAR TARİHİ : 26/01/2026

Müşteki Sanık Hasan Miray hakkında, mağdur Sanık Muhammed Ellefi'yie yönelik Kasten Yaralama suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 86/2-1.cümle maddesi gereğince kamu davası açılmış ise de atılı suçun şikayete tabi olması ile mağdur sanığın dilekçesi ile şikayetinden vazgeçmesi karşısında TCK 73/1 ve CMK 223/8 maddesi gereğince bu suçtan yürütülen kamu davasının DÜŞMESİNE'ne karar verildiği görülmüştür.

Müşteki sanığın yurt içinde adresi bulunur ise de, adresine tebligat yapılamadığı, yaptırılan adres araştırmasında sanığın sınır dışı edildiği ancak yurt dışı adresine ilişkin sanığın kimlik veya pasaport bilgilerinin bulunmaması nedeniyle yurt dışı istinabe işlemleri yapılamadığı nedeni ile ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri uyarınca Türkiye genelinde yayın yapan bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra sanıklara kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği, ilan masrafının hüküm kesinleşinceye kadar suçüstü ödeneğinden yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.26.03.2026

