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T.C. ORTACA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/200 Esas

DAVALI : UFUK SÖNMEZ Altınkum Mah. İnönü Bulvarı No:24-134-1 Didim/ AYDIN

Davacı , BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı , UFUK SÖNMEZ arasında mahkememizde görülmekte olan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davası nedeniyle;

Davalı UFUK SÖNMEZ'in belirtilen adreslerine dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme tensip zaptı, duruşma zabıtlarınıntebliğ edilemediği, adres araştırmasında adı geçenin ikametgah, mesken, iş yeri adresi de bulunmadığından 7201 sayılı Kanunun 28.ve 29. maddelerine binaen duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;davalı Ufuk Sönmezin İş Bankası ile aralarında kredi kartı kullanımına ilişkin sözleşme imzaladığı, kredi kart borcunun ödenmediği, iş bu alacağın da davacı tarafından temlik alındığı, davalı borçlu aleyhine yapılan takibe borçlu tarafından itiraz edildiği ve haksız itirazın iptali ile toplam 59.747,72 TL'nin tahsili amacıyla başlatılan takibe itirazın iptali talep ve dava etmiştir.

Davalı UFUK SÖNMEZ'e 6100 sayılı HMK'nın 122. ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme duruşma zaptı ve duruşmanın 27.10.2026 günüsaat 09:50'ye bırakıldığı duruşma zabıtlarının kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde 6100 sayılı HMK'nın 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarını, usulü itirazlarını ve delillerini, 6100 sayılı HMK'nın 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse 6100 sayılı HMK'nın 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı, yasal cevap süresi içinde davaya cevap vermeği ve herhangi bir delil de bildirmediği takdirde ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesinin ve ön inceleme duruşmasından sonra tanıklarının dinlenilmesi hususunda tanık listesi sunmasının mümkün olmadığı hususları İHTAR VE İLAN OLUNUR.

İş bu ilan yayınladığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.14.07.2026

#ilangovtr Basın no ILN02518219