ORTACA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ORTACA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/452 Esas

Mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi davası ara kararı gereğince: dava konusu Muğla ili, Ortaca ilçesi, Dalyan mahallesi, 17 parsel sayılı taşınmazda malik olan Osman kızı Dilber'in ölü olduğu ancak mirasçıları tespit edilemediğinden: TMK 594/1maddesi gereğince, miras bırakanın mirasçısı olanların 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak iş bu ilanın, son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile miras TMK 'nın 594/2 maddesi gereğince devlete intikal edeceği ilan olunur.

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