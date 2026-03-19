Orta Doğu'daki çatışmaların küresel tedarik zincirini koparma noktasına getirmesiyle, Güney Kore ekonomisini korumak için benzeri görülmemiş adımlar attı.

Hükümet, rafine petrol ihracatına kısıtlamalar getirirken; enerji açığını kapatmak için kömür santrallerini yeniden devreye soktu ve nükleer reaktörlerin kapasitesini tarihi seviyelere çıkardı.

MİLYAR DOLARLIK KURTARMA PAKETİ

Güney Kore Maliye Bakanı Ko Yunchel, rafineri amaçlı petrolü "stratejik hammadde" ilan etmeye hazırlandıklarını ve bu kapsamda petrol ihracatına derhal kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Hükümet, krizden en ağır darbeyi alan petrokimya şirketlerinin iflasını önlemek ve alternatif ithalat maliyetlerini karşılamak için 1,5 trilyon won (yaklaşık 1,01 milyar dolar) tutarında acil mali destek (uygun faizli krediler dahil) sağlayacak.

HÜKÜMETTEN 'KEMER SIKMA' ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, krizin uzaması ihtimaline karşı ülkeyi en kötü senaryoya hazırlıyor.

Ulusal çapta katı enerji tasarrufu tedbirlerinin masada olduğunu belirten Lee, sivil ve ticari araçlar için belirli günlerde trafiğe çıkmayı sınırlayan araç rotasyonu (plaka kısıtlaması) gibi acil durum önlemlerinin değerlendirildiğini açıkladı.

KÖMÜR VE NÜKLEER DEVREDE

Enerji güvenliği, çevresel hedeflerin önüne geçmiş durumda. Güney Kore, petrole ve sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) olan bağımlılığını acilen azaltmak için çarpıcı bir adım attı:

Daha önce çevre kirliliği nedeniyle kısıtlanan kömürle çalışan enerji santrallerinin üzerindeki tüm limitler geçici olarak kaldırıldı.

Ülkedeki nükleer reaktörlerin kullanım oranı, riskler göze alınarak tam kapasiteye yakın bir seviyeye, %80'e çıkarıldı.

Güney Kore'nin bu kadar hızlı ve sert önlemler almasının arkasında ülkenin jeopolitik ve ekonomik gerçekliği yatıyor.

Ülke, enerjisinin neredeyse tamamını dışarıdan ithal ediyor.

Ham petrolün %70'i, LNG'nin ise %20'si doğrudan Orta Doğu'dan geliyor.

Rafine petrol sadece araçlarda yakıt olarak değil; otomobil, elektronik, giyim ve inşaat sektörlerinin bel kemiği olan plastik üretiminde kullanılıyor. Tedarikin durması, Güney Kore'nin ihracat motorunun tamamen durması anlamına geliyor.