Ortadoğu'da İsrail-İran çatışması 10'uncu gününde ABD'nin cepheye dahil olmasıyla devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran çatışmasının 10. gününde Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere yönelik "başarılı" bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Trump, kendisine ait Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fordo'ya tam bir bomba yükü bırakıldı. Tüm uçaklar güvenli şekilde üslerine döndü. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok" ifadelerini kullandı.

Saldırının, ABD'ye ait B-2 tipi 'hayalet' uçaklarla gerçekleştirildiği, bu uçakların sığınak delici mühimmatlarla Fordo tesisini hedef aldığı bildirildi.

TRUMP'TAN 'OPERASYON' AÇIKLAMASI

Trump, yerel saatle 22.00'de - Türkiye saatiyle sabah 05.00'te yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Beyaz Saray’dan İran’daki çok başarılı askeri operasyonumuzla ilgili olarak ulusa sesleneceğim. Bu, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve dünya için tarihi bir andır. İran, şimdi bu savaşı sona erdirmeyi kabul etmelidir. Teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN TRUMP'A TEBRİK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonu "tarihi değiştirecek" bir adım olarak nitelendirdi.

Netanyahu, "Başkan Trump ve ben sık sık 'güç yoluyla barış' deriz. Bu gece de Başkan Trump büyük bir güçle hareket etti. Tebrikler Başkan Trump" ifadelerini kullandı.

İRAN: HASAR SINIRLI

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Fordo'nun bulunduğu Kum bölgesinde hava savunma sistemleri aktive edildiğini ve saldırıların bertaraf edilmeye çalışıldığını aktardı.

Üst düzey İranlı bir kaynak, ABD'nin hedef aldığı üç nükleer tesisten biri olan "Fordo'da bulunan yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumun büyük bir kısmının ABD'nin saldırısı öncesinde açıklanmayan bir yere taşınmış olduğunu" açıkladı.

İRAN'DAN 'HÜRMÜZ BOĞAZI' ADIMI

ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran, İsrail'e hava saldırısı düzenlemesinin ardından yeni bir stratejik hamleye daha yaptı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması yönündeki öneriyi kabul etti.

Son kararın İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından verilmesi bekleniyor.

İşte sıcak gelişmeler...

17:46 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in İran ve diğer ülkelere saldırıları şiddetle kınanırken, uluslararası toplum caydırıcı tedbirler almaya çağrıldı.

17:30 - ABD, İran'a saldırı sonrası Tahran yönetimi tarafından kapatılma ihtimali gündeme gelen Hürmüz Boğazı için, Çin'e İran'la temasa geçme çağrısında bulundu.

17:17 - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu İran'a karşı bir savaş değil. Dünya bugün 24 saat öncesine kıyasla daha güvenli ve stabil. İran karşılık verirse bugüne kadar yaptığı en kötü hata olur" dedi.

Aynı zamanda ulusal güvenlik danışmanlığı görevini de yürüten Rubio, ABD'nin İran'la görüşmeye hazır olduğunu ve teklifin hala geçerli olduğunu söyledi.

16:35 - ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada; "Bu çatışmayı uzatmak ve olduğundan daha fazla büyütmek istemiyoruz. İran'ın nükleer programını bitirmek istiyoruz. İranlılar ile uzun dönemli bir anlaşma için görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

15:20 - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gece saatlerinde İran'daki üç nükleer tesise düzenlenen saldırılar hakkında basın toplantısı düzenledi. Pentagon: İran’ın nükleer hedefleri "yok edildi."

14:35 - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin saldırılarına dair açıklamasında, "ABD'nin saldırısı, İsrail saldırılarının arkasında Washington'ın olduğunu gösteriyor" dedi. "ABD'nin İsrail'in acizliğini gördükten sonra denkleme katıldığını" söyleyen Pezeşkiyan, "İran halkı bu toprakların suyunu ve toprağını korumak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını defalarca gösterdi" diye konuştu.

14:25 - Reuters, İran'ın başkenti Tahran'ın doğusu ile Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı.

13:25 - İran'ın gece saatlerinde ABD tarafından vurulması bölgede tansiyonun en üst seviyeye çıkmasına neden oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

13:00 - İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya'ya uçacağını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

12:25 - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın nükleer silah ve bomba geliştirme olasılığına işaret ederek, "İran asla bombaya sahip olmamalı. Ortadoğu'da gerginliğin zirve yaptığı bir dönemde öncelik istikrar olmalı. Uluslararası hukuka saygı da kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

12:00 - Rusya'nın eski devlet başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin İran'a saldırılarına ilişkin açıklamasında, "barış yapan başkan olarak göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD için yeni bir savaş başlattığını" söyledi.

11:52 - İsrail Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İran'ın ülkeye yönelik yeni saldırılarının ardından 86 kişi hastaneye kaldırıldı. İran füzelerinin çeşitli yerleşim birimlerine ve konutlara isabet ettiğini açıklayan yetkililer, enkazlarda yaralı arandığını belirtti.

10:20 - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, uluslararası güvenliğe tehdit olacağından İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin verilmemeli" açıklamasında bulundu.

10:10 - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırısına yönelik yaptığı açıklamada, gelişmelerin endişeyle takip edildiğini belirtti.

09:40 - İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "İran'ın asla nükleer silah geliştirmesine izin verilemez ve ABD, bu tehdidi hafifletmek için eylemde bulundu" dedi.

09:30 - Irak Hükümet Sözcüsü Basim Alawadi, ABD'nin komşu İran'daki nükleer tehditlere yönelik saldırılarının Orta Doğu'da barış ve istikrarı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

09:15 - İsrail kurtarma servisleri, İran'ın bugün düzenlediği füze saldırılarında yaralı sayısının 27'ye yükseldiğini açıkladı. 22 kişinin hafif yaralandığı bilgisi verildi.

08:55 - Reuters haber ajansına konuşan bir NATO yetkilisi, NATO'nun durumu yakından izlediğini söyledi.

07:02 - B-2 bombardıman uçakları Missouri’den kalktı, İran’ı vurdu.

07:00 - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Trump'a "tüm özgür dünyanın güvenlik ve emniyetine hizmet eden cesur adımı" için teşekkür etti.

05:10 - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İran’a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyuyorum. Bu, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

04:48 - ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından İsrail ordusu, ikinci bir emre kadar sadece temel faaliyetlere izin vererek alarm seviyesini yükselttiğini duyurdu.

04:35 - Reuters, Trump'ın, İran'ın "Derhal durması gerektiğini, aksi takdirde tekrar vurulacaklarını" söylediğini aktardı.

04:20 - İsrailli bakanlardan oluşan bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırının tamamlandığını açıklamasından kısa bir süre sonra toplantı yaptı.

03:50 - ABD Senatörü Lindsey Graham'dan ABD'nin müdahil olmasına övgü: "Doğru bir karardı, İran rejimi hak etti."

03:30 - Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıyı ABD başkanının "cesur bir kararı" olarak nitelendirdi.