İsrail’in başlattığı saldırılara İran füze saldırısıyla karşılık verdi.
İsrail’in hava saldırılarında 78 İranlı, aralarında 20 üst düzey komutan da olmak üzere hayatını kaybetti.
İran’ın misillemesinde ise ilk bilgilere göre 3 İsrailli öldü.
İran’da nükleer sızıntı alarmı verilirken, Orta Doğu’da büyük çaplı bir savaş ihtimali güçlendi.
GERÇEK AMAÇ ORTAYA ÇIKTI
ABD ile İran arasında bir anlaşma umudu doğmuşken, İsrail’in saldırılarının arkasındaki niyet tartışılıyor.
Yapılan analizlere göre, İsrail’in amacı İran’la kalıcı bir çatışma başlatıp ABD’yi savaşa çekmek.
Alfred Deakin Enstitüsü Ortadoğu Çalışmaları Forumu Direktörü Shahram Akbarzadeh, “İsrail, çatışma başladığında ABD'nin güvenlik taahhüdüne güveniyor. Böylece ABD kaçınılmaz şekilde sürüklenecek” dedi.
Washington ise saldırıların İsrail tarafından tek taraflı gerçekleştirildiğini belirtirken, eski Başkan Trump saldırılardan haberdar olduğunu ve İsrail’e destek verdiğini açıkladı.
ABD’nin askeri destek verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.