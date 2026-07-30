ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

‘İRAN KAYNAKLI MI?’

Mısır'da ABD'ye ait bir LNG tankerine yapılan dron saldırısının İran kaynaklı olup olmadığı sorusuna Trump, "Konuyla ilgili bilgilendirildim. Durum hemen hemen aynı görünüyor ancak netleşecek" yanıtını verdi.

‘YAPABİLECEKLERİ BİR ŞEY YOK’

ABD Başkanı, İran'ı hedef alarak "Onlara (İran'a) çok sert bir darbe indireceğiz çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar ama yapabilecekleri bir şey yok" değerlendirmesini yaptı.

‘KARŞILIK VERMEK DURUMUNDAYIZ’

Söz konusu saldırıyı farklı bir grubun düzenlediğini ve kendilerinden hemen özür dilediklerini belirten Trump, buna karşın tanker saldırısına karşılık vermek durumunda olduklarını kaydetti.