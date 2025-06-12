ABD ile İran arasında İran'daki nükleer çalışmalar konusunda çıkan tartışmanın ardından gerilim tırmandı. Tahran ile Washington arasındaki nükleer tansiyon yükselirken, İran'dan gelen “Çatışma çıkarsa Amerikan üslerini hedef alırız” tehdidinin ardından, ABD yönetimi Bağdat’taki büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı. Beyaz Saray kararı doğrularken, ABD ordusunun da tahliye süreci için hazır beklediği bildirildi.
Ortadoğu'daki gerilimin tırmanmasıyla beraber piyasalarda sert dalgalanmalar görüldü. Dolar küresel çapta değer kaybetmeye başladı. Euro ise yükselişe geçti. Euro/TL bugün sabah senasında 08.39'da 45,26 seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
DOLAR/TL'DE SON DURUM
Dolar endeksinde görülen sakin seyrin etkisiyle, dolar/TL kuru daha dizgin bir seyir sergiliyor. Dünü 39,05 ile 39,20 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 39,11 seviyesinde tamamladı. Yeni günde sabah seansında aynı saat diliminde 39,17 seviyesinde bulunuyor.