Ortadoğu’da tırmanan askeri gerilim, küresel havacılık sektöründe rotaların sil baştan çizilmesine neden oldu. ABD ve İsrail’in bölgedeki operasyonları sonrası güvenlik endişeleri artarken, çok sayıda uluslararası havayolu şirketi riskli bölgelere uçuşlarını durdurma kararı aldı. Bu kriz ortamında, çatışma alanlarının dışında kalan ve güvenli koridor sunan Kenya Havayolları, beklenmedik bir talep patlamasıyla karşı karşıya kaldı.

DOLULUK ORANLARI YÜZDE 100'E YAKLAŞTI

Kenya Havayolları tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD-İsrail eksenli operasyonların yolcu tercihlerini doğrudan etkilediği belirtildi. Şirket, uçuşlardaki doluluk oranlarının kapasite sınırına dayandığını duyurdu. Özellikle Avrupa, ABD ve Asya bağlantılı uçuşlarda yolcuların, riskli hava sahalarından kaçınmak için Kenya merkezli rotaları tercih etmesi, havayolu şirketini bölgenin yeni lojistik merkezi haline getirdi.

"ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN TALEP KATLANDI"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kenya Havayolları Geçici Üst Yöneticisi (CEO) George Kamal, rezervasyonlardaki keskin artışın şubat ayı itibarıyla belirginleştiğini vurguladı. Kamal, global operatörlerin uçuşlarını durdurmasının ardından yolcuların güvenli liman arayışına girdiğini ve bu durumun kendi operasyonel hacimlerini zirveye taşıdığını ifade etti.

YAKIT TEDARİKİ İÇİN YENİ ROTALAR ARANIYOR

Artan talebe hazırlıksız yakalanmak istemeyen şirket, operasyonel sürekliliği sağlamak adına stratejik adımlar atıyor. Mevcut yakıt stoklarının yaklaşık iki ay daha yeteceğini öngören havayolu yönetimi, küresel piyasalardaki belirsizliğe karşı önlem almaya başladı. Şirketin, yakıt tedarik zincirini çeşitlendirmek amacıyla Hindistan dahil olmak üzere farklı pazarlarla görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.