Küresel enerji akışında kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklar, petrol fiyatlarında sert yükselişe neden olurken sanayide hammadde krizini tetikledi. Özellikle plastik sektörünün temel girdisi olan polimerde hem fiyatların hızla artması hem de tedarik kanallarındaki sorunlar, üretim hatlarını doğrudan etkiledi.

Ekonomim'de yer alana haberde, sektör temsilcilerine göre plastik hammaddelerinde yüzde 60 ile 80 arasında değişen artışlar görülürken, lojistik maliyetleri de yaklaşık yüzde 70 yükseldi. Artan riskler nedeniyle sigorta maliyetlerinin katlanması da fiyat baskısını daha da artırdı. Bu gelişmeler, ambalajdan otomotive kadar birçok sektörde maliyetlerin yükselmesine ve enflasyon baskısının güçlenmesine yol açtı.

BİRÇOK FABRİKANIN ÇALIŞMASINI YAVAŞLATTI

Hammaddeye erişimde yaşanan belirsizlik ve maliyet artışları nedeniyle birçok üretici geçici olarak faaliyetlerini yavaşlatırken, bazı tesisler planlanan tatil sürecini erkene çekti. Özellikle üretim merkezlerinde kapasite kullanımında düşüş dikkat çekiyor.

Sektör temsilcileri, mevcut şartlarda sabit fiyatlı kamu ihalelerinin sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, bu süreçte “mücbir sebep” uygulamasının devreye alınmasını talep ediyor. Ayrıca üretimin devamlılığı için plastik hammaddelerine yönelik ek vergilerin geçici olarak kaldırılması gerektiği ifade edildi.

TEMKİNLİ SATIŞ DAVRANIŞLARINDAN DA KAYNAKLANIYOR

Uzmanlar, Türkiye’de plastik hammaddede dışa bağımlılığın yüksek olduğuna dikkat çekerken, piyasadaki daralmanın yalnızca lojistikten değil, aynı zamanda tedarik zincirindeki temkinli satış davranışlarından da kaynaklandığını belirtti. Bu nedenle özellikle kritik hammaddelerde vergi düzenlemeleriyle piyasanın kısa vadede rahatlatılması gerektiği ifade edildi.