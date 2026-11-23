Brent petrolün varil fiyatı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü TSİ 07.40 itibarıyla önceki seans kapanışına göre yüzde 0,02 yükselerek 92,59 dolara çıktı. Ortadoğu'daki gerilimin tırmanabileceğine ilişkin endişeler, küresel petrol arzının güçlü seyredeceği beklentisine rağmen fiyatları destekledi. Hürmüz Boğazı'nda seyreden tankerlere yönelik saldırılara ve bölgede artan çatışmalara rağmen Basra Körfezi üzerinden petrol sevkiyatı devam etti. IEA GÜNLÜK 2 MİLYON VARİL ARZ FAZLASI BEKLİYOR Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), geçen hafta yayımladığı değerlendirmede bu çeyrekte küresel petrol arzının talebi günlük yaklaşık 2 milyon varil aşmasını beklediğini açıkladı. Goldman Sachs ise gelecek yıl petrol piyasasında arz fazlası oluşabileceği uyarısında bulundu. TRUMP'TAN KOŞULLU ASKERİ HAREKAT MESAJI İran, hafta sonu Bahreyn'e yönelik saldırılar düzenledi. Tahran yönetiminin komşu ülkelerdeki ABD varlıklarını hedef almaya devam etmesi, petrol piyasalarında arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar başlatmaktan şu ana kadar kaçındı. Trump, hafta sonu yürütülen diplomatik müzakerelerden anlaşma çıkmaması halinde yeni yıldan sonra askeri harekata yeniden başlamayı değerlendirebileceğini belirtti.

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