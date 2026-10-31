MEB, Ortak Yazılı Sınav Sistemi Kılavuzu’nu yayımladı. Ortak yazılılar, 3 Kasım’daki biyoloji ve fen bilgisi sınavlarıyla başlıyor. İlköğretimde Türkçe, İngilizce, fen, matematik, sosyal, din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları ile ortaöğretimde 9. 10. ve 11. sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, biyoloji, kimya, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı sınavları, havuzdaki sorularla yapılacak.

SORULAR HAZIRLANIYOR

3-13 Kasım tarihleri arasında bu yıl ilk kez uygulanacak ortak yazılı sınavlar için her dersin öğretmeni bakanlık emriyle soru hazırlamaya başladı. Bakanlık, OYSS için ortak soru havuzunu böylece oluşturacak. Sınav sorularını hazırlayan öğretmenler, ortak sınava 4 gün kalaya kadar branşı olan sınavın sorularını dahi göremeyecek. Havuzdaki sorular, sınavdan 4 gün önce öğretmen erişimine açılacak.

İPTAL DAVALARI SÜRÜYOR

Ortak sınavların iptali için Eğitim İş, Türk Eğitim Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen, dava açtı. Soruların sınavdan 4 gün önce öğretmenlere açılması, öğretmenlere en fazla 2 soru değiştirme hakkı ile sınırlandırılması gibi nedenlerle yürütmesinin durdurulması ve sınavın iptali istendi. Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı verirse 5 milyon öğrencinin gireceği 1. dönem 1. yazılı sınavları geçersiz sayılıp, yenilenmek zorunda kalınacak.

Sorular nasıl belirlenecek?

“Sınavlar, konu ve soru dağılım tabloları ve zümre öğretmenlerince belirlenen senaryolara göre hazırlanacak. Öğretmenler açık uçlu soruları hazırlayıp, zümre başkanına verecek. Soru havuzuna, soruları zümre başkanları ekleyecek. Soruların kolay, orta ve zor gibi güçlük düzeyleri ile puan değerlerini öğretmenler belirleyecek. Öğretmenlerin, 10 soru sorulan bir yazılı sınavda sadece 2 soruyu belirleme hakkı var. Kalan 8 soruyu havuzdan seçecek.”

Oğretmenlerden sert tepki

“Güvenlik” gerekçesiyle soruların öğretmenlerden gizlenmesi, öğretmenleri kızdırdı. "Sınavlarımızı şimdiye kadar nasıl yapıyorsak yine yaparız" diye tepki gösteren öğretmenler, “MEB, öğretmenine güvenmiyor” dedi. “Soruların sızmasından korkuluyor ise sınava 4 gün kala soru havuzu öğretmenlere niye açılıyor? Öğrencisine, ‘Şu sorulara çalış’ diyen devlet ya da özel okul öğretmenlerini nasıl engelleyecekler?” diye soran öğretmenler, ortak sınavların kaldırılmasını istedi.

8 BiN SORU HAVUZDA

MEB, birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları için soru havuzuna yaklaşık 8 bin soru aktarılmasını hedefledi. Her sınav döneminde soru havuzuna 8 bin soru daha eklenmesi planlandı.