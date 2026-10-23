Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez 5. 6. ve 7. sınıflara, 3 Kasım 2026’da yapacağı Fen Bilgisi Sınavı ile Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) başlıyor. İlköğretim okullarında Türkçe, İngilizce, fen, matematik, sosyal, din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları ile ortaöğretim 9. 10. ve 11. sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, biyoloji, kimya, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı sınavları 13 Kasım’a kadar sürecek.

ÖĞRETMENLİK KANUNU’NA AYKIRI

İktidara yakın Eğitim Bir Sen’in de aralarında yer aldığı, Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Dayanışma Sendikası ilk kez ortak yazılı sınavlara karşı birleşti. OYSS’nin, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na aykırı olduğu ve öğretmenleri merkezden gönderilen soruları uygulayan bir görevliye indirgeyerek, sistem dışına ittiğini savundular.

Sınavda sorulan soru

10 EYLÜL’DE SINAV DUYURULDU MU?

MEB bu eleştirilere, “2025-2026 eğitim yılında 81 ilde 150 ortaokul ve 152 lisede çalışma yapıp, 2 bin 110 sınav evrakını inceledik. 8-12 Haziran 2026’da 11 ilde, 9. sınıf din kültürü (880 okul) ve 10. sınıf felsefe (1.119 okul) derslerinden 1.999 okulda sınav yapıldı. 2026-2027 eğitim yılı tabloları ve senaryoları 10 Eylül 2026’da duyuruldu” diye cevap verdi.

1 MİLYON ÖĞRETMENDEN GİZLENDİ

10 Eylül 2026’da, MEB’in ortak yazılı sınavlarla ilgili resmi yazı göndermediği, genelge yayımlanmadığı veya ulusal basına bir açıklama yapmadığı ortaya çıktı. Bakanlığın açıklaması Haziran 2026’da, 81 ilden 11’indeki 1.999 okulda yapılan ortak yazılı sınavların, 70 ildeki 73 binden fazla okul ve 1 milyon öğretmenden gizlendiğini ortaya çıkardı.

5 milyon öğrenciyi etkiliyor

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay: Danıştay’a iptal davası açtık

“OYSS’nin iptali için Danıştay’a, yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtık. Öğretmenlerin yetkisi sınırlandırılıyor. Okul zümrelerine sadece 2 soru hazırlatılırken, sınavdaki diğer sorular merkezi soru havuzuna bağlanıyor. Havuz soruları, öğretmenlerin erişimine sınavdan sadece 4 gün önce açılıyor. Öğrencisini tanıyan, öğrenme sürecini izleyen ve ihtiyaçlarını belirleyen öğretmenin ölçme-değerlendirmedeki belirleyici rolü ortadan kaldırılıyor. Öğretmen, merkezden gönderilen soruları uygulayan ve sonuçları sisteme aktaran bir görevliye indirgenemez. Okulların koşulları, sınıf mevcutları ve öğrencilerin eğitim olanakları da eşit değil. 40 kişilik sınıf ile 15 kişilik sınıfta aynı öğrenme koşulları yok. Bu durum gözetilmeyerek, farklı öğrenme süreçleri yok sayılarak sınav standartlaştırması mevcut eşitsizlikleri derinleştirecek. Soru bazında puan girişi zorunluluğu, öğretmenlere idari iş yüklüyor. Sınavların okunup, bilgisayarlara aktarılması için yeterli bilgisayar, internet sağlanmadan sorumluluk öğretmenlere bırakılamaz. Mesleki yetkisi daraltılan öğretmenlere angarya yükleniyor.”

Öğretmenler açlık sınırı maaşla internet ve bilgisayar alamaz!

Ortak yazılı sınavları eleştiren Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, “Öğretmene, 24 saat internet üzerinden ölçme ve değerlendirme görevi vereceksiniz. En düşük internet paketi 800 lira, en ucuz bilgisayar 500 dolar (25 bin TL). Öğretmenlere bu görevi veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soruyorum, öğretmenler açlık sınırındaki maaşlarıyla, bilgisayarı ve interneti nasıl alsın?” dedi.

OKULLARDA KAĞIT YOK

Başkan Özat söyle konuştu: “MEB’in ortak yapacağı her yazılı sınav için 4 sayfa cevap isteniyor. Her soru için ayrı not verilip, sisteme girilecek. Öğretmenin tüm bunları yapabilmesi için MEB, öğretmenlere bilgisayar vermiyor. Bilgisayarın ötesinde bunlar için okullarda kağıt ya da fotokopi makinesi de yok. Yarın bir öğretmen, ‘maaşımla internet ve bilgisayar alamıyorum’ derse, MEB ne yapacak? O öğretmenin öğrencileri ne olacak? Okullardaki durumdan haberi olmayan Bakanlık, ortak yazılı sınav yapmaya kalkışıyorsa, önce alt yapısını sağlasın”

EĞİTİMDE EŞİTSİZLİK VAR

Ankara-Çankaya’daki bir öğrencinin seviyesi ile Ağrı’da bir mezrada, karda kışta yollara düşüp okula zar zor ulaşan bir öğrencinin seviyesi aynı mı? Eğitime erişim şansları eşit olmayan bu çocukların aynı sınav ve sorularla değerlendirilmesi haksızlık. Ağrı’da, Hakkari’de, Şanlıurfa’daki çocuklar branş öğretmeninden ders dahi göremiyor. Ücretli öğretmenlerin ders verdiği çocuklar, özel ders alan çocuklarla yarıştırılmaz. Bu sistem hem öğretmen hem de öğrenciler açısından çok ciddi sıkıntılar içeriyor. Öğrencinin beceri ve yeteneklerini öğretmeni görebilir.”

SAVCILIKLAR SORUŞTURUYOR!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir’in de aralarında yer aldığı 4 ilde MESEM operasyonu yaptı. Okul müdürü ve yardımcılarının da adının karıştığı 36.2 milyon TL’lik ‘nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, kamuyu zarara uğratma’ suçlamalarından gözaltı sayısı 39’a çıktı. Kocaeli MESEM’ e yine aynı suçlamayla savcılık önceki gün 62 kişiyi gözaltına aldı.

Sayıştay Düzenlilik ve Denetim Raporu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı sınıfta kaldı

Trilyonlar dönen MESEM gelirleri denetlenmemiş!

Cumhuriyet savcılıklarının ‘nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, kamuyu zarara uğratma’ suçlarından operasyon yaptığı Mesleki Eğitim Merkezlerini (MESEM), Sayıştay denetledi ve MEB’in düzenli denetim yapmadığını raporladı.

Sayıştay, mesleki ve teknik eğitimdeki mali tabloyu inceledi. Türkiye’de 1.031 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çok Programlı Anadolu Lisesi bulunduğunu belirten Sayıştay, MEB’in zamanında denetim yapmadığını tespit etti. Döner sermaye işletmelerinin yılda 9.8 trilyon gelir elde ettiğini, dönem sonu net karının 1.3 trilyon liraya düştüğünü ve sadece 309 milyon lirasının tahsil edildiğini raporladı. MEB’den, MESEM raporlarını Sayıştay’a düzenli sunması istendi.

ELEKTRİK-SU DEVLETTEN!

Okul aile birliklerinin kiraya verdiği bazı okul kantinlerinin, elektrik, su ve doğalgaz bedellerinin genel eğitim bütçesinden ödendiğini tespit eden Sayıştay, bunu ‘usulsüzlük’ olarak raporladı. MEB’e bağlı okul ve kurumlardaki kantin, kafeterya, spor salonu gibi yerlerin elektrik, su ve doğalgaz tesisatlarının, genel tesisattan ayrılması gerektiği hatırlatılan Sayıştay raporunda, “Tesisatlar ayrılamıyorsa, belli bir bedeli her ay işletmeciden tahsil edin” denildi.

NOT DEFTERİ

- MEB verilerine göre; Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MESEM) 548 bin öğrenci var.

- Öğrenciler, haftada 4 gün çalıştırılıyor. Son 2 yılda 9 bin 950 iş kazası yaşandı.

- Mesleki Eğitim Merkezlerinde yaşanan kazalarda 37 öğrenci hayatını kaybetti.