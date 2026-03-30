ORTAKÖY (AKSARAY) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

ORTAKÖY(AKSARAY) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/352 Esas

DAVALI : NAHIDA MUSTAFAYEVA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zabtı ve duruşma gününü bildirir duruşma zabtının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 05/05/2026 günü saat: 11:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zabtı ve duruşma gününü bildirir duruşma zabtı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

