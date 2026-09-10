Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen Oktay A., silahla havaya ateş açtı. Çevredekilerin panikle kaçışmasının ardından yaya olarak olay yerinden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayda yaralanan olmazken herhangi bir yere kurşun isabet etmediği belirlendi. Olay yeri incelemesinde 1 boş kovan bulundu.

POLİS ÜZERİNE ATLAYARAK YAKALADI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda havaya ateş açan kişinin Oktay A. olduğunu tespit etti. Adreslerde yapılan aramalarda ve sürdürülen çalışmalarda şüpheliye ulaşılamadı. Ekipler, 5 Eylül Cumartesi günü Oktay A.’yı Beşiktaş Çarşı’da 34 HKY 108 plakalı motosikletin sürücü koltuğunda gördü. Polis ekipleri motosiklet üzerindeki şüphelinin üzerine atlayarak Oktay A.’yı yakaladı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Rasim O. S. de gözaltına alındı. Polise direnen iki şüpheli hakkında işlem başlatılırken, Oktay A.’nın yakalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet ise emniyet otoparkına çekildi.

‘BEN ATEŞ AÇMADIM’

Yapılan kontrollerde Oktay A.’nın 13, Rasim O. S.’nin ise 35 olay kaydının bulunduğu belirlendi. Oktay A.’nın polise verdiği ilk ifadesinde, "O ben değilim, ben ateş açmadım" diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İki şüpheli hakkında ayrıca “Görevli memura mukavemet” suçundan işlem yapıldı. Rasim O. S., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Oktay A. ise çıkarıldığı mahkemece “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “Silahlı tehdit” ve “Mala zarar verme” suçlarından tutuklandı.

OTOMOBİLLE GELİP YAYA KAÇTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde Oktay A.’nın otomobille olay yerine geldiği ve araçtan indikten sonra bir yere girdiği görüldü. Şüphelinin burada havaya ateş açması üzerine çevredekilerin panikle kaçıştığı, ardından Oktay A.’nın yaya olarak olay yerinden uzaklaştığı anlar da kameralara yansıdı.