İspanya'nın Costa Brava bölgesindeki bir otelin havuzunda, 13 yaşındaki İngiliz kız çocuğu şezlong tartışmasından çıktığı iddia edilen bir tartışmada çok sayıda kişinin saldırısına uğradı. Olayın ardından otel adeta savaş alanına döndü.

İddiaya göre, boş sandığı şezlonga oturan 13 yaşındaki kız, dehşeti yaşadı. Kızın şezlonga oturmasıyla başlayan tartışma kısa sürede yumruklu saldırıya dönüştü.

Kız çocuğunun yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralandığı ve burnunun kırıldığı öne sürülürken, olay yerine sevk edilen sağşık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı.

Yaşananların ardından otelde kalan misafirler büyük korku yaşayarak odalarından çıkamadı. Sürecin yetkililer tarafından da titizlikle takip edildiği belirtildi.

'BİR ÇOCUĞA NASIL BÖYLE DAVRANILIR?'

Olayın detaylarına yer veren İngiliz The Sun gazetesi, bir görgü tanığının görüşlerini, "13 yaşında masum bir kız, boş bir şezlonga oturduktan sonra bir saldırgan tarafından yumruklandı. Başka birileri tarafından kullanıldığından haberi yoktu. Tek kelime etmeden sadece saldırdı. Yetişkin bir adam nasıl olur da birine, hele de bir çocuğa böyle davranabilir? İspanyol saldırganın arkadaşları da olaya karışıp yumruklamaya başladı. İngilizler araya girip kızı ve ailesini korumaya çalıştılar." ifadeleriyle paylaştı.

'İNGİLİZ AİLENİN BAŞKA BİR YERE GÖTÜRÜLMESİ BARBARCA'

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştirenlerin 30 kişilik bir İspanyol grup olduğu ve geçen sene de aynı otelde kalarak taşkınlık çıkardıkları iddia edildi. İngiliz aile ise başka bir yere götürüldü.

Bir görgü tanığı yetkililere tepki gösterirken, ""İngiliz ailenin başka bir yere götürülmesi barbarca bir durum. Polis, kavgayı ayıran İngilizlerin bilgilerini almak istedi. İspanyollara yaklaşmaktan çok korktular. Otelden de hiçbir özür veya sorumluluk bilinci yoktu. Sanki hiç olmamış gibi davranmak istediler. Benim çocuklarım da çok korkmuş durumda ve odalarından çıkmak istemiyorlar" dedi.